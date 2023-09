Séisme au Maroc : Dans le Nord Franche-Comté, toute une communauté se mobilise après le choc

"Les routes sont détruites, par endroits il n'y a plus de courant ni de réseaux, c'est très compliqué de contacter nos proches", raconte Abdel Hakim Ait Brahim. Les parents de cet habitant d'Audincourt vivent à Marrakech, non loin de l'épicentre de ce séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui a touché le Maroc ce vendredi 8 septembre dans la nuit. Il est toujours sans nouvelle de certains membres de sa famille qui habitent dans des villages plus isolés. "Il va falloir attendre et rester optimiste même si c'est très difficile", confie-t-il. Comme de nombreux Marocains d'origine, il reste accroché à son téléphone.

ⓘ Publicité

loading

Le tremblement de terre a secoué de nombreuses villes du pays. Cette mère et sa fille qui souhaitent rester anonymes habitent à Belfort et ont "des grands-parents, des oncles et des cousins" à Casablanca. Même à plus de 250km de l'épicentre du séisme, tous ont ressenti les vibrations. Les deux femmes n'arrivent pas à imaginer le cauchemar de leurs proches : "on nous a raconté que tous les murs tremblaient, que tout le monde était affolé. Toute la population dort dehors par peur que les murs de leurs maisons ne s'effondrent ".

loading

Associations franco-marocaines, mosquées... dans le Nord Franche-Comté, c'est toute une communauté qui essaye de savoir comment aider les victimes . "Tous les Marocains sont des frères et sœurs, on sera là les uns pour les autres ", assurent-ils tous.

La solidarité commence à s'organiser

Jilali El Rhaz de l'association pour la Promotion des liens interculturels et fraternels se trouvait à une centaine de kilomètres de Marrakech pour une distribution d'affaires scolaires au moment du séisme. "On ne peut pas rester les bras ballants. On va essayer de se rendre sur place pour voir comment aider concrètement maintenant, puis ce qu'on pourra mettre en place dès notre retour en France", affirme-t-il.

loading

Appels aux dons, récoltes de vêtements... difficile pour le moment d'évaluer les besoins. Le président de la Grande mosquée de Belfort attend "des instructions du consulat pour savoir comment intervenir au mieux. On sera présent pour aider nos frères Marocains", assure Ali Sahab, son président. A l'image de celui de la communauté marocaine de Delle, plusieurs appels aux dons devraient être lancés dans les prochains jours.