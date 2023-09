Séisme au Maroc : des collectes de dons à La Rochelle et Angoulême

La solidarité s'organise en Charente et en Charente-Maritime, après le séisme qui a fait 2.900 morts dans la région de Marrakech. A La Rochelle, c'est une association franco-marocaine laïque, La Porte ouverte, qui a décidé d'organiser une collecte de dons ce samedi. En Charente, les deux mosquées d'Angoulême et Soyaux se sont associées pour récolter des dons. Cette aide humanitaire sera acheminée sur place, auprès des sinistrés, dans les prochains jours.

A La Rochelle, deux points de collecte sont organisés ce samedi, sur le parking du Super U de Mireuil entre 10h30 à 13h, puis l'après-midi au parking de l'Intermarché de Villeveuve-les-Salines, de 14h à 16h30. L'association La Porte ouverte ne recherche pas de denrées alimentaires, mais des vêtements, des couvertures, des tentes, des produits pour bébé (lait en poudre, couches), des produits d'hygiène. Une camionnette est attendue en début de semaine prochaine, pour convoyer tout cela vers les sinistrés. "Il faudra peut-être plusieurs voyages" craint le référent rochelais de l'association, Karim Touili, qui va également recevoir des dons collectés par l'Intermarché de La Jarrie.

A Angoulême, c'est un transporteur qui propose d'acheminer gratuitement des dons vers Marrakech. Le semi-remorque partira vendredi à 14h. D'ici là, un point de collecte unique a été mis en place, à la mosquée de Soyaux, boulevard Léon-Blum. Les dons peuvent être amenés sur place jusqu'à vendredi midi. Il faut préférer les heures de prières : 14h, 17h, et entre 20h et 22h, pour être sûr de rencontrer du monde. Si les denrées non périssables sont acceptées, il faut là encore préférer les vêtements, les couvertures, le matériel d'urgence (tentes, pelles), les produits pour bébés (lait 1er et 2e âge, couches), les produits de santé (compresses, gel hydroalcoolique, antalgiques) et les produits d'hygiène.

On peut aussi donner de l'argent

A la mosquée d'Angoulême, des dons financiers sont également collectés, et ses dirigeants s'engagent à les reverser sur des comptes sérieux mis en place pour venir en aide aux sinistrés du séisme au Maroc. La mosquée de Soyaux privilégie des dons envoyés directement sur le compte spécial séisme mis en place par les autorités marocaines à la Banque Al-Maghrib . Même appel du côté de l'association la Porte ouverte. A La Rochelle, l'association culturelle des musulmans de l'agglomération rochelaise a mis en place sa propre cagnotte .