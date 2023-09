Séisme au Maroc : des collectes organisées à Chambéry et à La Roche-sur-Foron

Après le séisme meurtrier qui a frappé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi et qui a fait plus de 2.600 morts, les initiatives solidaires se multiplient en Pays de Savoie. Des collectes sont organisées à Chambéry et à La Roche-sur-Foron.