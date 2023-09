Séisme au Maroc : "ils n'ont plus rien" témoigne une Niortaise, son association intervient dans le pays

Le bilan est toujours provisoire mais il est lourd. Plus de 2.100 personnes sont décédées après le séisme au Maroc. "Les nouvelles ne sont pas bonnes entre Marrakech et Taroudan t. Beaucoup de villages sont sinistrés. Les gens ont vu leur ferme, les écoles rayés de la carte dans la région de l'Atlas", témoigne sur France Bleu Poitou Houda Nettaj, la présidente de l'association niortaise Ikraa qui vient en aide dans ces zones isolées.

Un appel aux dons

"On est éprouvé depuis trois jours. On essaie de prioriser les demandes, les besoins. On essaie d'acheminer de quoi manger et de quoi boire. Les nouvelles viennent au compte goutte", poursuit Houda Nettaj. Plus de 2.400 blessés ont été recensés par les autorités marocaines dans un bilan toujours provisoire.

Le Maroc a accepté l'aide de quelques pays pour trouver les survivants sous les décombres. "Dans la région de l'Atlas, la topographie était déjà complexe et elle l'est d'avantage. Déjà avant le séisme, il n'y a pas d'eau ni d'électricité. Les puits sont inaccessibles", ajoute Houda Nettaj.

"Les gens parlent de la même manière, de cette même détresse. Ils n'ont plus rien aujourd'hui", renchérit la présidente de l'association niortaise. Avec son association Ikraa , elle a lancé une cagnotte en ligne. "Pour l'instant ces régions ne sont pas accessibles c'est pour cela que l'on demande que des dons financiers. Dans un deuxième temps, les autres dons seront évidemment accueillis", complète Houda Nettaj.