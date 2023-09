Séisme au Maroc : "j'ai envie d'oublier ce bruit", ces Normands présents à Marrakech témoignent

Les constructions les plus touchées par les secousses du tremblement de terre sont les plus anciennes de Marrakech.

"Ça n'a vibré que quelques dizaines de secondes, mais elles durent une éternité". Laurent Marting, vice-président du Conseil départemental de l'Orne, était à Marrakech au moment du séisme. "J'y suis pour un congrès. Ça a tremblé vers 23 h quand j'étais dans ma chambre dans un riad dans le quartier ancien de la ville."

L'élu ornais se retrouve alors dehors, en pleine nuit, comme des milliers d'habitants, de touristes de la zone sinistrée. "On s'est dirigé vers un parc et on a dormi dehors. C'est le propriétaire du riad qui nous a rapporté des couvertures."

Annie a pris quelques photos alors qu'elle se dirigeait dans un lieu sûr après avoir quitté sa maison de Sidi Mimoun à Marrakech. - Annie Marchais-Guérin

À quelques kilomètres de là, Annie est dans sa maison dans le quartier Sidi Mimoun. Le Maroc, c'est la moitié de sa vie depuis 2006. La Caennaise d'origine partage sa vie entre Marrakech et la France. "C'était une peur, une angoisse, terrifiante. Au début, ça grondait doucement puis, ça s'est accéléré et plus rien. Le calme avant les cris."

"Ces gens sont fabuleux"

Annie passe la nuit dehors avec son mari et un groupe. Une nuit sur une partie du tarmac de l'aéroport. "Un espace sans mûrs hauts qui pouvaient encore s'écrouler", explique la Caennaise. "Les gens qui vivent à proximité nous ont apporté des choses. La solidarité est incroyable. Ces gens sont fabuleux."

Juste devant la maison d'Annie, la façade du bâtiment est complètement fissurée. - Annie Marchais-Guérin

Après une nuit d'incertitude, Annie retrouve sa maison. "On a eu de la chance, parce que notre maison a été refaite. C'est une construction en béton. Je me suis allongée pour dormir. En dormant, j'ai ressenti une secousse. Mon mari rien", confie Annie. Sa maison est debout, il faudra réparer un mur fissuré.

De son côté, Laurent Marting s'estime heureux. "C'est terrible pour les gens ici. Moi, je vais repartir en avion. Il y en a, j'en ai vu passer." L'élu ornais pense aussi à la suite. "On devait faire des promenades avec les membres du congrès pour lequel j'étais présent. On a décidé de ne pas les faire et de reverser les fonds pour aider le Maroc".

Pour Annie, la vie redémarre doucement dans une ville transformée par la catastrophe naturelle. "Je parle avec des proches. J'explique ce qui s'est passé. Il faut évacuer. Il y avait tellement de peur, tellement d'angoisse. Ce bruit puissant. J'ai envie d'oublier ce bruit."