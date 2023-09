Séisme au Maroc : l'aide s'organise avec des collectes en Drôme et Ardèche

L'association Caravanes solidaires centralise l'ensemble des dons sur le parking de la mosquée de Valence depuis ce lundi 11 septembre car il faut faire vite. Les voitures défilent, la générosité ne se dément pas, les donneurs apportent les uns après les autres du matériel. Comme Rédouane qui a bien compris que l'urgence, ce sont d'abord des médicaments. Il a vidé son armoire à pharmacie pour apporter du Doliprane, des pansements, du gel hydroalcoolique et il assure : " je pense à tous ceux qui sont dans une situation précaire et même plus que ça… "

ⓘ Publicité

Produits d'urgence

Couches pour bébé, couvertures, tentes, lampes de poche, rallonges électriques, pelles. Voilà ce que l'association collecte. Tous les dons sont vérifiés, triés, comptés mais il faut faire vite. Le camion et un véhicule tout-terrain doivent prendre la route ce lundi soir en direction de Montpellier sur la base logistique de l'association où ils seront rejoints par un poids lourd et un second utilitaire, eux aussi remplis à ras bord.

Ils doivent rejoindre le Maroc dès mardi midi. Rachid Naciri conduira bénévolement un des camions. Il sait qu'à l'arrivée ce sera dur psychologiquement : "notre mission est d'acheminer tout cela le plus rapidement possible dans des endroits très, très reculés à 80 km de Marrakech. Le véhicule tout terrain c'est exprès pour aller dans les chemins difficiles".

L'association Caravanes solidaires a aussi une antenne et des bénévoles au Maroc et donc des relais locaux pour acheminer l'aide au plus près de ceux qui en ont besoin.