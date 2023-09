Séisme au Maroc : l'association culturelle musulmane de La Rochelle lance une collecte

"Ça me fait mal, c'est très dur", murmure Naïma. Ça fait deux ans que cette femme marocaine de 45 ans réside à La Rochelle. À son réveil, ce samedi 9 septembre, elle découvre avec effroi les images du séisme qui a fait trembler les provinces et communes d'al-Haouz, de Taroudant, Chichaoua, Ouarzazate et Marrakech. Naïma travaille comme salariée à l'Acmar, l'association culturelle des musulmans de l'agglomération rochelaise que préside Abdelouahed Tatou. Ensemble, ils décident de se réunir rapidement avec d'autres bénévoles marocains.

Une cagnotte en ligne ouverte à tous les charentais

"Nous lançons une cagnotte en ligne , annonce Abdelouahed Tatou, qui est aussi porte-parole de la mosquée du Mirail. Les concitoyens rochelais, croyants ou non, sont invités à y contribuer." Les dons récoltés seront distribués en priorité dans les villages les plus ruraux des contrées où les dégâts sont recensés. Naïma les connais bien : "Quand j'étais au Maroc, je travaillais dans une association qui accompagnait les gens qui vivent dans ces villages précis. Ce sont des endroits très pauvres. Les gens n'ont plus de maison, ils n'ont pas à manger, ni à boire. Et les routes détruites les empêchent d'aller chercher de l'aide ailleurs facilement".

La mosquée du Mirail est coutumière de ce genre d'élans de solidarité. Abdelouahed Tatou évoque la cagnotte lancées après le séisme qui a touché la Turquie et la Syrie en février 2023. "En une journée, nous avions réuni à la mosquée près de 3.000 euros, se souvient-il. Nous en avions envoyé une moitié à une association turque, l'autre à une association syrienne". Pour les sinistrés marocains, l'Acmar espère pouvoir réunir environ 10.000 euros.