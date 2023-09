Séisme au Maroc : l'association franco-marocaine de la Mayenne lance une cagnotte pour aider les victimes

Stringer / Anadolu Agency via AFP

Les recherches se poursuivent au Maroc pour trouver des survivants dans les décombres : un séisme de magnitude 7 a frappé le pays dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Au moins 1.037 personnes sont mortes , d'après un bilan encore provisoire. Le tremblement de terre a également fait plus de 1.200 blessés. En Mayenne, la communauté marocaine commence déjà à s'organiser pour aider les victimes. L'association franco-marocaine de la Mayenne a lancé ce samedi 9 septembre une cagnotte en ligne .

"La Mayenne est toujours solidaire"

Les proches du président de l'association franco-marocaine de la Mayenne sont sains et saufs au Maroc, mais Youssef Aklibous est inquiet pour son pays. "C'est toujours difficile de suivre ça à distance", confie-t-il. Ce Marocain, qui vit à Bonchamp-lès-Laval, ne compte pas rester les bras croisés en Mayenne. Il réfléchit déjà à des actions solidaires dans notre département. "Je sais bien que la Mayenne est toujours solidaire dans les causes nationales et internationales", souligne Youssef Aklibous.

Le président de l'association franco-marocaine de la Mayenne compte lancer une cagnotte en ligne très rapidement. Il attend des informations plus précises sur les besoins des victimes du séisme pour organiser un appel aux dons financiers et matériels. Youssef Aklibous sait d'ores et déjà que des dons de vêtements chauds ou encore de couvertures seront les bienvenus car l'hiver est rude dans cette région montagneuse du Maroc, touchée par le séisme. Une soirée pourrait par exemple être organisée en Mayenne pour rassembler tous ces dons.

Emmaüs 53 a pris contact dès ce samedi 8 septembre avec l'association franco-marocaine de la Mayenne. Une action de solidarité commune pourrait être mise en place pour les victimes du séisme au Maroc.