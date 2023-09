Séisme au Maroc : la Grande Mosquée de Reims appelle aux dons

Après le drame, l'heure du recueillement et de la solidarité. Deux jours après le séisme qui a frappé le Sud du Maroc vendredi 8 septembre , causant la mort de plus de 2.000 personnes, la Grande Mosquée de Reims se mobilise et appelle aux dons.

"C'est notre devoir, affirme Driss Jamil, le président de la Grande Mosquée de Reims. On doit agir quand il y a un événement tragique de ce genre. Nous sommes présents et nous le serons toujours."

"Nous ne pouvons pas rester les bras croisés" - Driss Jamil

À travers des affiches placardées un peu partout dans la Mosquée, les fidèles sont concrètement appelés à donner de l'argent pour venir en aide aux victimes et à leurs familles sur place : "C'est la première étape jusqu'à la fin de la semaine, poursuit Driss Jamil. Le vendredi est un jours important pour nous, c'est une prière spéciale, il y a du monde et ce jour sera réservé à la collecte."

Le président des lieux pense également à la suite : "La deuxième étape, ce sera la collecte d'autres besoins comme des couvertures, des tentes, des vivres, de l'eau, des couches, des boîtes de conserve... On verra plus tard comment acheminer tout cela au Maroc."

Une association humanitaire de la région de Marrakech gérée par un ancien étudiant rémois, ami de Driss Jamil, sera chargée de récupérer les dons de sommes d'argent et le matériel. "Il m'a décrit la situation là-bas, et c'est catastrophique, dramatique. Les gens vivent dehors. C'est lui qui m'a dit ce qu'il fallait collecter ici, et ce qui pourra les aider là-bas.

Pour tous renseignements, il faut joindre la Mosquée au 03.26.82.64.84.

En plus de cet appel aux dons, la Mosquée reste joignable pour toutes les familles qui souhaitent recevoir un soutien moral après ce drame.