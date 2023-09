Séisme au Maroc : la solidarité s'organise dans l'Orne et le Calvados pour venir en aide aux victimes

"Il n'y a pas de meilleure manière d'aider. Il faut juste aider avec ce qu'on peut donner." Deux jours après le séisme de magnitude 7 qui a frappé le Maroc, la solidarité s'organise en Normandie. Abdelhouad Moulkhis est vice-trésorier de l'Association Islamique et Culturelle du Calvados : "on organise vendredi 15 septembre, une collecte de fonds à la mosquée d'Hérouville-Saint-Clair, pour venir en aide aux familles."

L'AICC ne collecte pas de matériels, ni de dons de médicaments. "On n'a pas les infrastructures pour pouvoir gérer l'envoi de tout cela. On préfère travailler avec le Secours Islamique France pour collecter de l'argent. C'est de ça qu'il y a besoin, de l'argent", confie Khalid Mounir, président de l'AICC.

La mosquée d'Hérouville-Saint-Clair, près de Caen, est gérée par l'Association Islamique et Culturelle du Calvados (AICC). © Radio France - Jean-Baptiste Marie

Sur place, l'association a des contacts par le biais d'amis, de famille, qui lui permettent de connaître les besoins des populations sinistrées après le tremblement de terre.

Une mobilisation diverse

Dans le hall de la mosquée hérouvillaise, tout le monde a en tête la catastrophe naturelle. Du plus jeune qui souhaite "de la force aux Marocains", au retraité qui a déjà envoyé de l'argent, on pense à la solidarité qu'il faut alimenter. "Dans le domaine éducatif, on peut aider en sensibilisant les parents et les enfants à donner", explique la directrice de l'école de langue arabe Annour.

Ailleurs, dans la région, d'autres initiatives se font jour. Au-delà des soutiens politiques multiples, exprimés sur les réseaux sociaux, c'est le tissu associatif qui travaille à l'élaboration de moyens d'aide. "On est en train de mettre en place un convoi d'ambulances qui partirait en direction du Maroc", assure Hakim Miftah, le président de l'Association multiculturelle et cultuelle de Vimoutiers.