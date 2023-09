Séisme au Maroc : La ville d'Alès s'associe à l'association nîmoise Humanimes pour collecter des dons

Séisme au Maroc : une collecte à la Maison pour Tous Louis Aragon à Alès vient de débuter. Et ce suite au tremblement de terre survenu le 8 septembre dernier au Maroc. A son tour la ville d’Alès, en coopération avec Humanimes , organise une collecte de dons à destination du peuple marocain. L'association nîmoise avait pris les devants en fédérant autour une dizaine d'associations alésiennes pour entamer la collecte dont les fruits seront ensuite centralisé à Nîmes avant de rejoindre le Maroc.

Une collecte qui doit être efficace et répondre aux besoins

Humanimes a également ouvert une cagnotte pour les dons financiers. Reste que pour l'heure (12/09) le Maroc n'a pas ouvert ses frontières aux associations notamment française. "Cela se fera, le gouvernement et son peuple gère formidablement l'urgence" dit son président Ahmed El Hanbali, "cela nous laisse le temps d'être efficace".

L'élan attendu de solidarité du bassin alésien

Une dizaine d'associations dont l'association sportive et culturelle Turque d'Ales qui lance un appel à la communauté turque d'Alès pour qu'elle se mobiliser notamment le vendredi (jour de la prière). On notera - on ne peut les citer toutes - Aventure Nomade, le club de football de la Grand Combe, All'styles, Escarpons nous. Tout un territoire "qui a malheureusement, l'habitude de la solidarité au peuples qui souffrent".

La collecte se déroule dès à présent à la maison pour Tous Louis Aragon, 182, rue de Lajudie, Alès Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 12h puis de 13h30 à 17h30. Téléphone : [04 66 86 10 72](tel:04 66 86 10 72). Les dons nécessaires validés par le Consulat marocain / Tentes, duvets, draps, vêtements ou sous-vêtements, kits d’hygiène, serviettes (également serviettes hygiéniques), dentifrices, savons, produits désinfectants. Les produits doivent être neufs.