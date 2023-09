Séisme au Maroc : Le Conseil Départemental du Culte Musulman du Loiret s'organise pour aider les victimes

Dans le quartier de La Source à Orléans, dans le temps de la prière, la mosquée Annour a reçu des membres de la communauté Marocaine d'Orléans ce dimanche 10 septembre. Parmi eux, Mohamed, un jeune homme de 34 ans, il venait de se réveiller samedi quand il a appris la nouvelle, il a tout de suite pris contact avec ses proches. "J'ai dormi tôt et dès le lendemain on a appelé la famille, il y a des personnes qui sont mortes. Toutes nos émotions et nos pensées vont vers eux, c'est comme ça la vie."

L'état Marocain a décrété un deuil national de trois jours mais il faudra des années pour se remettre d'un tel drame "C'est sûr et certain, ça va rester dans l'esprit des gens et puis il y aura un traumatisme de ces personnes qui ont vécu ce séisme. C'est un moment qui va rester ancré pendant des années voire même pour des générations entières par la suite." affirme Mohamed.

Une mobilisation à l'échelle du département

À l'initiative du Conseil Départemental du Culte Musulman du Loiret, une trentaine de mosquées vont effectuer une collecte de dons ce vendredi 15 septembre pour aider les victimes du tremblement de terre. Certaines mosquées ont pris de l'avance, comme la mosquée Annour dans le quartier de la Source à Orléans comme l'explique son président Mohamed Azaroual : "Chez nous la communauté ne parle que de ça, c'est pour cela qu'on a précipité la collecte. Dès maintenant, tout ce qui tombe sur le compte de la mosquée, on le versera pour l'aide aux sinistrés."

Dans la mosquée Annour à Orléans, des boites de dons sont en place pour venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre au Maroc © Radio France - Antoine Vandendrische

Une aide financière qui va aider les associations locales au Maroc explique Mustapha Ettaouzani, président du Conseil départemental du culte musulman du Loiret : "Un soutien logistique avec de l'alimentaire ou des vêtements, ce serait trop difficile à mettre en place. Ce que demandent les associations, c'est d'être aidées financièrement pour pouvoir déblayer tout ce qui a été détruit, retrouver les corps, sauver un maximum de vies et, après, reconstruire." indique-t-il. "On a fait un appel à une trentaine de lieux de culte dans le département du Loiret. Il y aura une collecte ce vendredi 15 septembre même si certaines ont commencé ce dimanche comme l'association Annour, ou la mosquée Ismaïl à Amilly."