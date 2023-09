Séisme au Maroc : Miss Aquitaine 2022 aux côtés d'une association de Dordogne pour aider la population

Quand elle a vu les images en boucle sur sa télévision, ça lui a paru comme une évidence. Orianne Galvez Soto, la Miss Aquitaine 2022 s'est rendue en début de semaine au Maroc. La jeune femme originaire du Bergeracois a rejoint l'association Mains de l'Espoir située à Boulazac. Sur place, elle a aidé les populations touchées par le violents séisme du 8 septembre dernier qui a fait 3000 morts.

ⓘ Publicité

"Depuis mes 19 ans, j'y vais souvent en voyage. C'est un pays que j'aime, le peuple marocain est accueillant", explique celle qui a grandit en Périgord. Orianne regarde alors les billets d'avion. Ce n'est pas cher et elle n'est qu'à deux heures de vol. C'est décidé, elle va se rendre au Maroc. La miss pense d'abord y aller toute seule mais sa mère lui conseille de se rapprocher d'une association. Elle découvre que "Main de l'Espoir" à Boulazac part pour apporter des couvertures, des tentes et de la nourriture.

"Des kilomètres de maisons effondrées"

L'association est arrivée au Maroc jeudi dernier. Miss Aquitaine 2022 est parti ce dimanche 17 septembre pour les rejoindre. Avec les bénévoles, la jeune femme a pris la direction de l'Atlas, la région la plus touchée par le séisme. "Lundi, on a été dans un village à 40 kilomètres de Marrakech. Mardi, on a fait 5 heures et demi de route pour aller à un village isolé et dans un internat sur le retour", précise-t-elle.

Des villages sont entièrement détruits dans la région de l'Atlas - Orianne Galvez Soto

Ils ont apportés aux enfants des gilets et des paniers repas avec lentilles, de l'huile, du beurre, du savon... : de quoi vivre pendant quinze jours. "C'est ce dont ils ont besoin parce qu'ils ont perdu tout leur bétail, ils n'ont plus rien. Il y a des kilomètres et des kilomètres de maison effondrées, tout est cassé", décrit Orianne Galvez Soto. Pour arriver dans les villages isolés de l'Atlas, elle et l'association ont pris des routes "presque impraticables" où la miss dit avoir croisé beaucoup de camions d'associations.

Un peuple fort

Mais ce qui a le plus étonné Orianne, c'est l'accueil des marocains malgré la précarité de leur situation. Elle souligne : "Ils arrivent quand même à sourire, quand ils le peuvent ils nous offrent du pain. C'est un peuple fort, la vie continue ici". Elle appelle surtout les français à continuer de venir au Maroc, rappelant que le pays vit principalement du tourisme.

Celle qui s'était déjà mobilisée l'année dernière pour l'Ukraine en se rendant à la frontière avec la Slovaquie n'exclut pas de retourner au Maroc. Selon elle, cela lui vient de son enfance qu'elle a passée dans une grande famille d'accueil. Orianne Galvez Soto est rentrée ce mercredi 20 septembre en France. Les autres bénévoles de Main de l'Espoir reviennent ce jeudi.