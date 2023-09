Séisme au Maroc : où faire un don dans les Pyrénées-Orientales ?

Trois jours après le terrible séisme qui a coûté la vie à plus de 2.900 personnes au Maroc, la solidarité s'organise dans les Pyrénées-Orientales. Des Franco-marocains et des associations locales appellent aux dons et proposent plusieurs points de collecte.

"Je suis triste et malheureux", témoignait ce mardi matin Abderrahmane Haimiche sur France Bleu Roussillon. Cet habitant de Banyuls-dels-Aspres (Pyrénées-Orientales) est franco-marocain. Il vit en France depuis des dizaines d'années et lance un appel aux dons dans sa commune des Aspres. Tentes, couvertures neuves, médicaments, pansements, produits hygiéniques, béquilles, fauteuils roulants, déambulateurs, groupes électrogènes, etc. La liste est longue car au moins 300.000 personnes se retrouvent aujourd'hui à la rue au Maroc. À Banyuls-dels-Aspres, les dons sont à déposer à la mairie aux heures d'ouverture. "Je travaille en partenariat avec une association à Montpellier, qui nous fournit des camions, explique Abderrahmane Haimiche. Ces véhicules viendront récupérer les dons à Banyuls-dels-Aspres pour les acheminer vers le Maroc via un bateau à Sète." Où donner à Perpignan ? Mis à part Banyuls-dels-Aspres, la ville de Perpignan se mobilise. La municipalité propose de déposer les dons dans 14 points de collecte , situés dans les mairies de quartier. Par ailleurs, l'Association des Marocains Résidant en Europe pour le Transport International invite également à déposer des dons au 4 rue Ampère à Perpignan. Le premier convoi devrait partir ce mercredi.