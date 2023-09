Séisme au Maroc : où faire un don en Nord Franche-Comté ?

De nombreuses collectes fleurissent un peu partout dans le Nord Franche-Comté, près de quatre jours après le séisme meurtrier au Maroc . Près de 3.000 personnes sont mortes, des centaines de milliers sont sinistrées. France Bleu Belfort Montbéliard fait le point sur les initiatives près de chez vous.

Collectes de matériel

Si vous voulez faire des dons matériels, plusieurs initiatives sont en cours, notamment au club de l'AS Audincourt. Une grande collecte est organisée au stade des Cantons. Toutes les informations sont à retrouver dans notre article ICI .

Du côté de Belfort, plusieurs associations s'organisent ensemble : Femmes d'ici et d'ailleurs, Un cairn pour l'humanité et la Mosquée de Valentigney ont mis en place une collecte unique. Rendez-vous jusqu'à dimanche 17 septembre pour donner des sacs de couchage, tentes, boites de médicaments non ouvertes, matériel médical, lait en poudre pour bébés, produits d'hygiène, couches... Plusieurs points de collecte sont mis en place :

Foyer des Pralets, 1 rue Rouget de Lisle, à Valentigney

ou au 17 rue de Bavilliers, à Belfort

À Belfort, toujours, l'association Main dans la main et la boutique Moumina organisent aussi une collecte de produits de première nécessité. Les dons sont récoltés au 4 rue des Capucins, dans la boutique.

Cagnottes et dons d'argent

Le plus simple est encore de donner de l'argent, c'est plus rapide à acheminer et surtout plus pratique. Cela permet aux associations d'acheter spécifiquement ce dont elles ont besoin.

Du côté d'Héricourt, l'association Les cœurs audacieux a envoyé deux bénévoles ce lundi, dans la région de Marrakech, avec du matériel médical et des denrées alimentaires. Ces ambassadeurs de l'association ont désormais besoin d'argent pour acheter du matériel sur place. Une cagnotte en ligne est ouverte sur le site Cotizup .

Des dons financiers sont aussi possibles auprès de plusieurs communes, qui mettent en place des urnes. C'est le cas à la mairie d'Audincourt. À Montbéliard, il y en a même deux : l'une à l'hôtel de ville, l'autre est au CCAS, rue Maurice Ravel. Les chèques et billets uniquement sont acceptés. L'argent sera remis à une association humanitaire.