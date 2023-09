Séisme au Maroc : où faire un don en Vaucluse ?

La solidarité s'organise après le séisme au Maroc qui a fait plus de 2.000 morts et plus de 2.000 blessés dans la région de Marrakech. Ce tremblement de terre est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc et des villages entiers ont été détruits par les secousses. Et les initiatives se multiplient en Vaucluse pour venir en aide aux Marocains.

ⓘ Publicité

Des dons financiers en priorité

L'Avignonnais Latif Dehy, originaire du Sud du Maroc, s'est allié à l'association Djelia Internationale et lance un appel aux dons financiers. "Comme pour le Liban ou le Burkina Faso, la priorité est d'envoyer l'argent là-bas de manière sure", explique le président de Djelia Internationale, Bernard Charbonnier. Des coordonnées bancaires seront communiquées rapidement. Et Latif Dehy appelle également les collectivités locales à se mobiliser. "Des villes comme Avignon, Le Pontet ou Morières pourraient par exemple parrainer un petit village dévasté par le séisme", suggère-t-il.

L'association Cœur de gazelles, basée à Villeneuve-lez-Avignon, qui œuvre au Maroc depuis des années, appelle aussi sur les réseaux sociaux à faire un don :

Les dons en nature à Avignon s'organisent

Les dons de vêtements, de couverture, ou de produits d'hygiène sont en revanche plus complexes à mettre en place, notamment à cause de l'acheminement. Mais des Avignonnais et des Avignonnaises proposent leur aide sur les réseaux sociaux. La priorité est de récolter du matériel médical, estime Hamid Rahmouni, le président de l'association Amitié et entraide franco-marocaine à Avignon, qui se tient aussi disponible pour rediriger les volontaires vers des structures où ils pourront faire un don.