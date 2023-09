Séisme au Maroc : "pour les touristes, la vie a repris " témoigne une Poitevine installée à Marrakech

Stéphanie Guérin était devant la télévision. Le XV de France venait de remporter son match contre la Nouvelle-Zélande. Quand elle a entendu un bruit sourd. Une petite secousse d'abord, puis une secousse très violente. Un tremblement de terre : "on a entendu des cris dans toute la résidence. On s'est mis en boule avec mon fils et mon mari. Le pire c'était le bruit. C'était assourdissant. Cela a duré qu'une vingtaine de secondes mais cela m'a semblé une éternité". Stéphanie Guérin est installée à Marrakech depuis 2020. Cette poitevine, originaire de Saint-Julien-l'Ars dans la Vienne, tient un Riad, un hôtel traditionnel. Elle témoigne, deux jours après le violent séisme qui a touché une partie du Maroc.

La secousse de magnitude 7 a fait plus de 2.000 morts et des milliers de blessés d'après le dernier bilan provisoire. Dans plusieurs villes, des immeubles et des maisons sont en ruines et les hôpitaux sont débordés. "Tous les villages qu'on connaît bien dans la province d'Al-Haouz ont été entièrement dévastés et détruits. Ce sont des vieilles constructions en pisé qui ne sont pas faites du tout pour résister à ce genre de séismes. Et les dégâts et les pertes humaines sont terribles. Il y a des villages entièrement détruits et qui ont perdu la totalité des habitants", raconte la gérante du Riad. Elle et sa famille vivent dans un quartier moderne de Marrakech, à une vingtaine de kilomètres de l’épicentre du séisme. Dans son quartier, les dégâts ont été minimes, contrairement aux quartiers plus anciens dont la Médina, et aux villages à l'extérieur de la ville.

"Les souks sont ouverts"

Alors que le Maroc pleure les victimes du séisme, la vie a déjà repris à Marrakech pour les touristes, deux jours après la catastrophe. "Les souks sont ouverts, à seulement quelques kilomètres des zones dévastées." Deux salles, deux ambiances, reconnaît la Poitevine, qui reçoit de nombreux touristes dans son établissement. Les clients de Stéphanie Guérin, participent aux secours à leur manière : "Ceux qui sont présents en ce moment savent bien ce qu'il s'est passé et ne veulent pas rester inactifs. Il faut fournir de l'eau, de la nourriture, des couvertures, parce que certaines personnes ont tout perdu. Nos clients aident financièrement pour tous ces achats. Des associations s'occupent du ravitaillement sur place avec des véhicules tout terrain".

La solidarité s'organise sur place et à l'international. Le Maroc a officiellement demandé de l’aide à l’Espagne, à la Tunisie, au Qatar et à la Jordanie. De nombreux autres pays dont la France se disent prêt à intervenir et plusieurs appels aux dons ont été lancés .