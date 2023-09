Séisme au Maroc : un convoi humanitaire part de Dordogne avec des tentes et des couvertures

Marie-Françoise passe les portes de l'hôtel de ville, de grands sacs de couvertures sous le bras. "J'amène cinq couvertures et une grande tente que j'ai récupérée chez ma mère", confie l'habitante de Tocane-Saint-Apre qui est venue jusqu'à Chancelade après avoir entendu l'appel aux dons. La mairie invite les habitants à se mobiliser pour aider le Maroc après le violent séisme qui a causé la mort de plus de 2900 personnes selon le dernier bilan.

L'aide humanitaire s'organise alors que des villages sont entièrement détruits, notamment dans la région du Haut-Atlas, autour de Marrakech. C'est là-bas, que les dons recueillis à Chancelade iront. Un convoi part ce vendredi 15 septembre. Marie-Françoise a été émue par la situation dans le pays : "J'ai été plusieurs fois au Maroc, je sais que dans l'Atlas il fait très froid, c'est terrible. Je veux aider les gens qui n'ont pas de maison, c'est tout".

"Merci pour eux"

La donatrice dépose les affaires dans une salle de la mairie désormais entièrement dédiée au stockage. "Merci Madame, merci pour eux", glisse Mohammed Rami, agent municipal à l'origine de l'initiative. Le périgourdin né au Maroc découvre pour la première fois la trentaine de couvertures amenées en moins de 24 heures par les habitants. Des larmes lui montent aux yeux . "C'est très bien, c'est exactement ce dont ils ont besoin", confie celui qui a vécu dix ans dans le pays et y retourne chaque année. Avec cette aide, il ne souhaite qu'une chose : que les enfants et personnes âgées aient "au moins un abri sur la tête".

La famille de sa femme, elle, vit dans un village du Haut-Atlas : Ida Ou Gailal, près de Taroudant. "Mes beaux-parents nous appellent. Ils nous disent "on veut des couvertures et des tentes" parce qu'ils n'ont que des bâches et le soir il fait très froid en montagne", explique Mohammed. Depuis le séisme, il reçoit des vidéos de sa belle-famille et décrit : "Des maisons sont tombées, il y a des rochers dessus, les gens ont tout perdu". L'agent municipal a donc décidé de demander à la mairie de lancer cet appel aux dons et se rapprocher de l'association Scoutisme Hassania Marocain, implantée à Agadir.

Départ ce vendredi

Mohamed rappelle que les villages les plus touchés sont difficiles d'accès. Il faut marcher ou s'y rendre à dos d'âne sur des dizaines de kilomètres depuis les villes. "Ils ont ni l'eau, ni l'électricité. Ils sont coupés du monde mais leur emmener des couvertures c'est déjà rassurant", s'émeut le marocain. "Ca va aller Momo, on va les aider", tente de consoler l'adjointe au maire de Chancelade, Maryline Renaud. "Regardez, on a reçu une très grande tente, montre-t-elle, ça va pouvoir bénéficier à une famille",

Mohamed note aussi la solidarité non seulement de la communauté marocaine installée en France mais aussi de l'ensemble de la population. "Beaucoup de Français sont touchés, ça c'est beau. Merci", ajoute-t-il.

Le premier convoi emportant les tentes et couvertures part ce vendredi 15 septembre en direction du Maroc. Mais dès lundi, il sera possible d'en emmener à nouveau à la mairie. Et dans un deuxième temps, la commune pourrait s'ouvrir en fonction des besoins à d'autres dons comme des cahiers pour enfants ou des vêtements.