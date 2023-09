Séisme au Maroc : une collecte de dons au stade Bollaert ce mardi pour aider les sinistrés

La rencontre aurait due être une fête, elle sera finalement l'occasion pour les habitants du Nord Pas de Calais d'exprimer encore un peu plus leur solidarité envers les sinistrés marocains. Ce mardi après-midi, quatre jours après le séisme qui a fait plus de 2 800 morts dans le pays , une collecte sera organisée aux abords du stade Bollaert (Lens), quelques heures avant le coup d'envoi du match amical entre le Maroc et le Burkina Faso.

"Un moment solidaire"

"Des gens vont venir d'un peu partout en France, de Belgique, d'Allemagne, du Luxembourg, énumère Jamel Oufqir, adjoint (EELV) à la mairie de Sallaumines, à l'initiative de cette opération avec d'autres élus franco-marocains du bassin minier. L'idée, c'est de venir avec une pièce d'un euro et de la déposer dans une urne. Si 35 000 personnes déposent une pièce d'un euro, cela permettrait d'avoir une manne financière pour pouvoir aider directement les personnes au Maroc."

Ceux qui en ont les moyens peuvent aussi venir avec des vêtements, des couvertures, des tentes; des médicaments, des dons qui seront ensuite triés et acheminés jusqu'au Maroc, où les élus sont en lien avec des associations.

"On voulait vraiment créer un moment solidaire dans cette terre d'accueil qu'est le bassin minier", poursuit Jamel Oufqir, invité ce mardi du 6-9 de France Bleu Nord, dont les parents sont arrivés du Maroc dans la région dans les années 1970.

La collecte débutera à 17 h devant le parking de la tribune Delacourt.