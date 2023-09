Séisme au Maroc : une collecte pour les sinistrés à Cavaillon

L'aide afflue vers le Maroc, six jours après le séisme dans la région de marrakech qui a fait près de 3.000 morts. Et en Vaucluse, les collectes se multiplient pour venir en aide aux sinistrés. C'était le cas notamment ce mercredi à Cavaillon. Un semi-remorque a été installé sur un parking du quartier du Docteur Ayme, toute la journée pour recueillir les dons des Cavaillonnais.

"On est très touchés par ce qu'il y a eu au Maroc, explique Sofia, venue déposer des couvertures, des coussins et des vêtements avec sa mère. Quand on voit aussi la Libye, on se dit que c'est maintenant qu'il faut faire des choses. Ca nous touche beaucoup, et nous on est là à vivre notre vie donc si on a les moyens, il faut mieux qu'on aide ". D'autres ont aussi laissé des vêtements chauds, des produits d'hygiène, des matelas, des couvertures. "Il y en a qui ont perdu leur famille, leur maison. Donc si je peux aider, j'aide", explique Norah.

Un convoi vers le Maroc en fin de semaine

Les dons sont ensuite stockés dans le semi-remorque mis à disposition par Jamel. "J'ai la chance d'être le gérant d'une société de transports donc j'ai mis à disposition mon matériel. Franchement, ce n'est rien du tout. Si j'avais pu faire plus, j'aurai fait plus que ça", assure-t-il. Et c'est un autre transporteur, Lyn Transport, qui va assurer le convoi du camion jusqu'à la région de Marrakech au Maroc. Le départ est prévu en fin de semaine.

Un drapeau du Maroc a été scotché sur le camion. © Radio France - Adèle Bossard