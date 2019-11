Séisme au Teil : l'état de catastrophe publié ce vendredi au Journal Officiel

Le Teil, France

Le maire du Teil Olivier Péverelli a fait savoir que sa commune avait été classée en zone de catastrophe naturelle suite au séisme du 11 novembre. La décision a été prise mercredi par la commission réunie en urgence et chargée d'évaluer le sinistre.

Un soulagement pour le maire du Teil

Le maire du Teil s'est dit soulagé même s'il ne doutait pas beaucoup du classement de sa commune. Il explique que de nombreux sinistrés eux doutaient de cette décision. Ils ont maintenant dix jours pour informer leur assurance qui devrait récupérer le décret de classement. Une étape importante dans l'indemnisation des victimes. L'état de catastrophe naturelle permet notamment de mieux indemniser et de prendre en compte des dégâts qui ne seraient pas comptabilisés lors d'une procédure normale.

Chaque jour les pompiers découvrent de nouveaux dégâts

A Saint-Thomé, on a découvert qu'une maison située en bas du village au hameau des Crottes menace de s'effondrer. Cette maison en bordure de la RD 107 a obligé le département à mettre en place un alternant pour protéger les automobilistes. A Cruas, c'est une maison qui a du être évacuée, elle aussi très fragilisée par le séisme et inhabitable. Au Teil, une rue à proximité de la mairie a été fermée ce jeudi. Le mur d'une maison risque de tomber. Il s'est décollé de la façade. Et depuis le jour du séisme les mauvaises surprises se multiplient chaque jour.