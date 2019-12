Séisme : 10 nouvelles communes de Drôme-Ardèche reconnues en état de catastrophe naturelle

Le Teil, France

10 communes supplémentaires de Drôme et d'Ardèche sont reconnues en état de catastrophe naturelle après le séisme du Teil. L'arrêté est publié ce jeudi matin au journal officiel après la commission du 11 décembre dernier. En tout, 127 communes avaient déposé un dossier pour cette deuxième commission : 81 communes ardéchoises et 46 communes drômoises. Une première commission spéciale le 20 novembre dernier avait déjà accordé l'état de catastrophe naturelle à 9 communes de Drôme et d'Ardèche.

7 communes reconnues en Drôme

Les communes qui obtiennent leur classement en état de catastrophe naturelle en Drôme sont :

Allan

Ancône

Condillac

Donzère

Espeluche

Saint-Marcel-lès-Sauzet

Savasse

3 communes reconnues en Ardèche

Les communes qui obtiennent leur classement en état de catastrophe naturelle en Ardèche sont :

Larnas

Saint-Montan

Villeneuve-de-Berg

En Ardèche, seuls 5 dossiers ont été examinés sur les 81 déposés. Et 3 communes sont finalement reconnues. Les deux autres, Aubignas et Sceautres, devront faire sans le statut de catastrophe naturelle. Celles dont le dossier n'a pas été étudié doivent attendre la prochaine commission, prévue en janvier.

Une annonce insupportable pour le maire de Cruas. Sa commune a relogé 33 personnes après le séisme et recensé plus de 170 personnes dont la maison a été endommagée par le séisme. "J'ai l'impression d'être baladé, j'ai l'impression que nous, élus, on ne compte pas, qu'on est utilisés et qu'on ne sert à rien", avait réagi Philippe Touati sur France Bleu Drôme Ardèche.

Une fois ce classement en catastrophe naturelle publié au journal officiel, les personnes concernées disposent de 10 jours pour déclarer le sinistre auprès de leur assureur.