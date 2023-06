Séisme dans l'Ouest : des sinistrés du Teil proposent leur aide

Le séisme qui a frappé l'Ouest de la France, vendredi 16 juin, a forcément un écho particulier au Teil en Ardèche. Un tremblement de terre de magnitude équivalente, entre 5,3 et 5,8 sur l'échelle de Richter, a touché Cram-Chaban en Charente-Maritime et les villages alentours. 175 millions d'euros de dégâts. Environ 200 personnes à reloger.

Quartier de la Rouvière, près de l'épicentre, au Teil, Christophe a vu à la télévision les images du séisme dans l'Ouest : "ça a ravivé des souvenirs, des mauvais souvenirs..." Cet agriculteur de 54 ans est installé dans sa maison toute neuve depuis six mois à peine : "on a vécu quatre mois chez des amis, puis on a acheté un mobil-home dans lequel on a vécu deux ans et demi. Donc quand on entend "séisme"... je me mets à la place de tous les gens victimes. Parce que pour nous ça a été très dur, très dur."

Près de quatre ans après le séisme du Teil, le quartier de la Rouvière a changé de visage avec de nombreuses constructions neuves © Radio France - Nathalie Rodrigues

Plus que le séisme en soit, le bruit, la secousse, l'émotion du moment, c'est ce tunnel de galères et de démarches qui revient à l'esprit des habitants du Teil. Assurance, expertise, devis. Le collectif des sinistrés et son secrétaire Jean-Yves Hernoux ont tout de suite proposé leur aide aux mairies touchées dans l'Ouest de la France : "on a envoyé des mails aux cinq ou six communes qui me semblaient près de l'épicentre pour qu'ils puissent accéder à notre livret de retour d'expérience, à notre site internet où on a aussi un questions-réponses, et on se tient à leur disposition pour échanger, faire des visio-conférences, leur transmettre des documents. Pour éviter qu'ils réinventent des choses qu'on a inventé à l'époque".

Trois ans après le séisme, dans la dernière enquête du collectif, plusieurs dizaines de sinistrés n'avaient pas regagné leur logement. Environ 25% sur les 346 réponses.

Le maire du Teil, Olivier Peverelli, travaille aussi jour après jour à la reconstruction. Quand il a entendu à la radio qu'il y avait un nouveau séisme dans l'Ouest, "j'ai tout de suite pensé : "bon courage". J'ai pensé aux habitants qui entrent dans des mois de galère, et à mes collègues élus aussi. Près de quatre ans après, je passe encore une demi-journée par jour à travailler sur le séisme. Je ne pensais pas qu'on en serait là quatre ans après. C'est un travail considérable. Ce soir, je vais encore voir avec un expert une maison qui menace de s'effondrer. C'est un éternel recommencement. C'est lourd à porter. Mais on avance. Fin 2023, on aura démoli tout ce qui était nécessaire. On pourra se projeter". Le maire du Teil a aussi envoyé des messages à ses collègues élus dans l'Ouest et se tient à leur disposition. Il fera voter un don financier au prochain conseil municipal.

Au-delà des dégâts matériels, le traumatisme est toujours là. La commune du Teil a constaté qu'il y avait de fortes consommations de médicaments anxiolytiques, des personnes qui s'isolaient (le Covid étant venu renforcer le phénomène). Avec l'aide de l'Agence Régionale de Santé, la mairie a salarié une psychologue il y a quelques mois. Son agenda est complet.