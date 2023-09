Séisme dans les Deux-Sèvres : "après l'urgence, maintenant c'est le temps long"

Trois mois après le séisme qui a touché les Deux-Sèvres une réunion s'est tenue ce mardi 19 septembre entre la préfecture et les maires des trois communes du département pour l'instant reconnues en état de catastrophe naturelle, Mauzé-sur-le-Mignon, Arçais et Saint-Hilaire-la-Palud, pour faire un point d'étape. Au total, 86 personnes ont été relogées à la suite du tremblement de terre du 16 juin , séisme de magnitude 5,8. Elles ne sont plus aujourd'hui qu'une dizaine. "Relogement dans des conditions satisfaisantes, il n'y a pas d'habitat précaire", indique la préfète des Deux-Sèvres Emmanuelle Dubée.

ⓘ Publicité

À Arçais, dans le marais poitevin, 125 des 400 maisons du villages ont été endommagées. Pour le maire Philippe Leyssene "Après l'urgence, maintenant c'est le temps long. C'est compliqué de répondre à des administrés pour administrés pour lesquels il va y avoir de gros travaux. Comment on va faire quand il y a un pignon à remonter, ? Où est-ce qu'on va habiter ? On est délogés par le séisme et par les conséquences du séisme", explique l'élu.

Et puis il faut "trouver les artisans, avoir un expert qui va bien prendre en compte l'ensemble des désordres et avoir une évaluation qui corresponde aux attentes du citoyen. Donc c'est vraiment une course de fond où il faut tenir dans la durée. Les nerfs ont été mis à rude épreuve déjà depuis le 16 juin. On est repartis sur la rentrée, il faut que chacun puisse rebondir. C'est aussi dans ce temps-là qu'il faut que l'accompagnement perdure", insiste le maire d'Arçais.

"Je comprends l'impatience"

D'autres communes attendent elles toujours. Elles sont 169 dans les Deux-Sèvres à avoir déposé un dossier de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Une nouvelle commission doit se réunir dans la première quinzaine d'octobre pour statuer. Les maires de huit d'entre elles ont écrit par deux courriers à la première ministre Elisabeth Borne pour demander une accélération du calendrier. Des maires qui s'étonnent notamment de voir des communes d'autres départements situées plus loin de l'épicentre déjà classées. "Je comprends l'impatience. Le rapport du bureau central sismologique français qui fonde la réflexion de la commission interministérielle évalue les dégâts sur une foule de facteurs. Il n'y a pas que la distance qui rentre en compte. Il y a aussi l'ampleur des dégâts, du ressenti, la proportion des habitations touchées", explique Emmanuelle Dubée.

La préfète invite les maires "à remplir les formulaires et les actualisations de chiffres qui leur ont été demandées par le bureau. Les particuliers peuvent aussi apporter leur témoignage". Un formulaire est en ligne.