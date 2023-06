Séisme dans les Deux-Sèvres : comment va fonctionner la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ?

Le temps des démarches après le séisme de ce vendredi 16 juin 2023 . La préfecture des Deux-Sèvres explique comment les choses vont se dérouler à la suite du déclenchement de la procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. D'abord, si vous êtes sinistré, il faut contacter votre assurance. "Celle-ci pourra les aiguiller dans les procédures à suivre et les conseiller sur le dossier à constituer. L’assureur est également susceptible de mettre en place un relogement adapté en cas de besoin. Les sinistrés dont les logements ne sont plus habitables et qui ne sont pas couverts pour la partie relogement par leur assurance sont invités à se rapprocher de leur mairie", indique la préfecture.

Il faut aussi vous rapprocher de votre mairie. Ce sont elles qui sont chargées de constituer un dossier de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle pour leur commune et doivent recenser les dommages causés par le séisme. Par la suite, la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle sera décidée par une commission interministérielle, qui se réunira une première fois le 29 juin 2023 pour les communes principalement touchées. À l’issue, un arrêté interministériel de catastrophe naturelle sera pris et listera les communes reconnues en état de catastrophe naturelle. Les habitants sinistrés pourront alors bénéficier de la procédure et devront recontacter leur assureur dans un délai de 30 jours à compter de l’arrêté interministériel.