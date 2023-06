Séisme dans les Deux-Sèvres : la maison départementale de l'habitat mobilisée pour conseiller les sinistrés

Si vous avez des questions sur votre maison, votre appartement après le séisme de ce vendredi 16 juin , le Département des Deux-Sèvres met à la disposition des sinistrés la maison départementale de l'habitat. Avec un numéro de téléphone unique : le 05 49 06 77 77 (de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h) et un mail mdh79@deux-sevres.fr. Le rôle de cette maison de l'habitat ces prochains jours sera d'apporter un premier conseil juridique et architectural. "C'est j'ai vu une fissure apparaître, qui je dois contacter ? Comment ? Que dois-je faire ? On sera à leur écoute. Bien sûr les assureurs sont là et ils sont bien sûr mobilisés mais là il y a une neutralité", détaille Coralie Dénoues, la présidente du Département des Deux-Sèvres.

ⓘ Publicité