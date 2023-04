Séisme dans les Hautes-Pyrénées : "On a une épée de Damoclès au-dessus de la tête"

Les gens ont-ils bien conscience du risque sismique dans les Pyrénées ? La question se pose après le séisme survenu lundi vers 15h28 dans les Hautes-Pyrénées , l'épicentre était situé vers Aspin. En Béarn et en Bigorre, des séismes se produisent très régulièrement mais les secousses sont rarement fortes donc peu ressenties. Parmi les tremblements de terre qui ont marqué ces dernières années figure celui d'Arette, le 13 août 1967 . Le risque est réel sur une ligne qui va de Bagnères-de-Bigorre à Arette, en passant par Lourdes.

Sensibilisation dans les écoles

Maison de la connaissance du risque sismique à Lourdes © Radio France - Marion Aquilina

"J'ai vécu ici il y a 25 ans, j'ai passé deux ans à Lourdes et je n'ai jamais vu ou ressenti de secousse" déclare un ex-Lourdais de passage en Bigorre qui ne s'est jamais inquiété du risque de séisme. À quelques mètres, alors que David range son vélo dans sa voiture, il explique : "Je sais qu'il y a un risque parce qu'on a acheté ici, sur Cauterets et on l'a appris à ce moment-là, chez le notaire !"

Nicolas travaille dans le secteur du BTP, il est formé aux risques sismiques : "À Lourdes, on est sur une faille très peu active mais le risque est quand même assez existant pour que l'on soit formé, surtout dans les écoles. Disons qu'on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête mais on n'y pense pas. Tant que ça n'arrive pas, on oublie !"

La Maison sismique de Lourdes fondée en 2013

Zoé Deback est responsable de la Maison de la connaissance du risque sismique à Lourdes . "En France métropolitaine, le risque est important, explique-t-elle, c'est un risque de degré 4. Ce n'est pas la même chose que les zones de subduction comme les Antilles ou les pays très sismiques, mais ce risque est là." En 1967, le village d'Arette a été détruit par un séisme.

"C'est là pour nous rappeler que les séismes dans les Pyrénées peuvent tuer souligne Zoé Deback. Si on remonte plus loin dans l'histoire, il y a constamment des séismes importants qui ont fait beaucoup de destruction. Les gens oublient, ils ont déjà oublié le séisme d'Arette alors que demain, dans dix ans, il peut y avoir un séisme équivalent (magnitude 5) ou plus fort (magnitude 6,2 en 1660). Cela peut être à tout moment."

Un groupe interroge Zoé Deback à la Maison sismique de Lourdes © Radio France - Marion Aquilina

Un risque imprédictible

Le Centre Pyrénéen des Risques Majeurs

"Le séisme par définition est un risque imprédictible et la seule chose qu'on peut faire est la prévention insiste Cécile Prévost, présidente du C-Prim (Centre Pyrénéen des Risques Majeurs). Prévenir les gens que ça existe. S'informer, c'est la première chose. Avoir conscience que ça existe pour ne pas paniquer. Cela ne sert à rien de courir dans tous les sens quand un séisme arrive. Il y a des choses à faire. Les petits Japonais dès 3 ans savent exactement où se positionner quand ça commence à vibrer. Sous une table par exemple, sous des éléments structuraux qui protègent."

▲ Pourquoi les Pyrénées bougent-elles ? Le dossier du C-Prim sur ce sujet .

▲ Infos pratiques sur la Maison de la connaissance du risque sismique à Lourdes : ouvert toute l'année du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, entrée libre (gratuit), visites guidées (5€ pour un adulte, 15€ pour une famille). Contact : 05 62 34 25 83.