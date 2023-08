Séisme du 16 juin : Huit maires des Deux-Sèvres interpellent l'État

Deux mois après le séisme qui a fait tremblé la terre dans les Deux-Sèvres le 16 juin, huit maires du sud du département ont écrit à la Première ministre Elisabeth Borne. Ces élus, les maires d'Epannes, Vallans, Le Bourdet, La Foye-Monjault, Val-du-Mignon, Prin-Deyrançon, La Rochénard et Saint-Georges-de-Rex, demandent l'accélération du calendrier de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle après ce tremblement de terre de magnitude 5,8 qui a occasionné des dégâts matériels comme des fissures sur les maisons.

A ce stade, une procédure accélérée a permis à trois communes du département de faire l'objet de cette reconnaissance, sur 172 dossiers déposés par des communes des Deux-Sèvres : Mauzé-sur-le-Mignon, Arçais et Saint-Hilaire-la-Palud. En Charente-Maritime, elles sont 17, dont sept reconnues fin juillet .

"On se sent délaissés"

Pour beaucoup d'autres c'est donc l'attente. Nadine, une habitante d'Epannes nous montre sa "poutre centrale qui soutient le grenier, qui est vraiment écartée, j'ai quatre étais dessous. J'ai aussi des fuites au niveau du toit donc je mets des seaux". Cette Deux-Sévrienne de 65 ans est bloquée. "Pour l'assurance on me dit de faire venir des experts et les experts me disent on vient mais il faut attendre l'arrêté préfectoral. C'est le chat qui se mord la queue et on se sent délaissés".

Une situation qui inquiète les maires des communes touchées. A Epannes, 17% des bâtiments sont endommagées, 58 sur 350. "Nous sommes en première ligne, l'État se trouve bien loin de nos administrés et ne se rend pas compte de la détresse et du désarroi", alerte Emmanuel Exposito, le maire d'Epannes. Des habitants qui "ne comprennent pas qu'en Charente-Maritime, des communes telles que Surgères qui se trouvent beaucoup plus loin du séisme ont été classées en catastrophe naturelle". Une "disparité" dénoncée aussi par Olivier D'Araujo, maire de Prin-Deyrançon. "Il y a eu une deuxième réunion interministérielle aucune commune des Deux-Sèvres placée en catastrophe naturelle. Pourquoi ?", demande l'élu*.*

Commission à l'automne

La préfecture des Deux-Sèvres indique qu'une "Un troisième rapport du bureau de sismologie doit être rendu dans le courant de l’automne. Dans le cadre de ce troisième rapport, il est demandé aux particuliers et aux communes de faire remonter tous les éléments supplémentaires dont elles disposeraient. Une commission interministérielle se tiendra dans le courant de l’automne afin de statuer sur les demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle déposées par les communes". Mais pour Olivier D'Araujo, "nous demander de la patience jusqu'à l'automne ça va être compliqué". A Prin-Deyrançon, 35% des bâtiments ont été impactés par le séisme du 16 juin.