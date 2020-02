Séisme du Teil : trois mois après, des centaines d'habitants n'ont toujours pas retrouvé leur maison

Le Teil, France

Trois mois après le séisme du Teil, en Ardèche, de nombreux sinistrés ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Sur les 800 arrêtés de péril pris dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre, seulement 83 ont été levés. La reconstruction du Teil s'amorce, elle prendra des années d'après la municipalité.

Si certains sinistrés ont pu être relogés chez des proches, d'autres sont encore hébergés dans des campings. 49 familles résident toujours aux campings Le pommier à Villeneuve-de-Berg et le Médiéval à Saint-Thomé. Leur situation devient urgente car ces établissements ont besoin de préparer leur saison touristique.

"Nous faisons du cousu main"

Des solutions plus pérennes sont recherchées. Ces familles sont prioritaires auprès des bailleurs sociaux et les bailleurs privés ont été sensibilisés, mais les reloger prend du temps. "Nous avons des gens qui, souvent, ne sont pas mobiles, des gens qui n'ont jamais bougé du Teil, qui ont des enfants scolarisés au Teil", détaille Françoise Souliman, la préfète de l'Ardèche.

Avec le manque de logement actuel dans la commune, les services de l'État doivent trouver la bonne correspondance entre les besoins des familles et l'offre. "Nous faisons du cousu main, reprend Françoise Souliman. À chaque famille, à chaque situation, nous faisons une offre de relogement la plus fine possible. Par exemple, on recoupe avec les fichiers de Pôle Emploi, parce que certains sinistrés cherchent aussi un emploi depuis des années. Et si on leur propose un emploi quelque part, on peut scolariser les enfants ailleurs qu'au Teil, et ça permet peut-être aussi de recommencer une nouvelle vie."

Dans la commune, le séisme hante encore les esprits. Le maire du Teil, Olivier Pévérelli, demande le retour d'une cellule psychologique pour aider les habitants. "Le traumatisme est encore présent. Dans les écoles, il y a encore des enfants qui pleurent. Les parents sont perdus. Le choc a été très difficile et il n'est pas passé."