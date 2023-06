Séisme en Charente-Maritime : "On reçoit des témoignages très touchants"

Un marathon de près de deux semaines. Voilà ce qu'ont effectué les sapeurs-pompiers depuis cette soirée du vendredi 16 juin et le séisme d'une intensité rare qui a ébranlé la plaine d'Aunis. Et plus particulièrement les communes de La Laigne et de Cram-Chaban (Charente-Maritime). Si les deux villages se sont vidés d'une partie de leurs habitants, l'artère principale de La Laigne jalonnée de véhicules rouges en face du cimetière. C'est là que les pompiers ont installé leur poste de commandement. Une quarantaine de soldats du feu sont présents jour et nuit, grâce aux renforts venus de toute la zone de défense Sud-Ouest (Vienne, Haute-Vienne, Gironde, Dordogne ou encore Lot-et-Garonne).

Dans le rue d'Aunis, on croise quelques riverains. Une jeune femme est en larmes, sa jolie maison fraichement rénovée est classée en noir. Elle est réconfortée par une voisine. On croise aussi le chemin d'experts en tout genre, parfois désorientés. Des rubalises et des barrières interdisent toujours l'accès au secteur de l'église, dont le dôme du clocher menace toujours de s'effondrer. Des compagnons du devoir devaient se rendre sur place ce mardi après-midi pour évaluer si une hypothétique opération de sauvetage et de coffrage était encore possible.

Une soixantaine de maisons étayées

Trois cellules sauvetage-déblaiement ont permis de lancer une vaste opération de sécurisation des logements et bâtiments fragilisés par le tremblement de terre. Au total, près d'un millier d'habitations ont été inspectées, selon un dernier pointage du SDIS 17. Une partie d'entre elles est inhabitable en l'état, en raison des risques d'effondrement. Un chapeau de carte qui nécessite une importante phase d'étayage des maisons. Au rythme des livraisons des pièces de charpente, majoritairement prises en charge par la communauté de communes, les pompiers-menuisiers tissent leur toile de bois.

A Cram-Chaban, les équipes du Lot-et-Garonne et de la Haute-Vienne sont à pied d'œuvre. A raison de deux à quatre chantiers quotidiens, le rythme est effréné, mais la motivation est intacte. L'adjudant-chef Gilles Rohr dirige l'équipe lot-et-garonnaise spécialisée dans le sauvetage déblaiement. "On met en place deux étais obliques sur chaque face pour maintenir la structure sans en modifier la position et éviter par consolidation que le mur avec la météo ou d'autres fragilisations ne tombe sur la voie publique."

Des sapeurs-pompiers de la Haute-Vienne en version menuisiers-charpentiers à Cram-Chaban © Radio France - Eric Le Bihan

Des travaux d'étayage qui seront suivis d'une nouvelle évaluation des risques bâtimentaires. Un laisser-passer obligatoire avant d'autoriser certains propriétaires à rentrer chez eux. Après une semaine passée dans la plaine d'Aunis, les pompiers en renfort doivent s'achever leur mission ce mardi soir. Fiers du travail accompli. A quelques mètres du chantier, Françoise, 80 ans, discute avec ses copines. Elle habite à Cram depuis 53 ans et s'estime chanceuse d'avoir sa maison seulement classée en jaune.

Elle a été consolidée et peut y rester, contrairement à ses jeunes voisins d'en-face dont la maison en travaux entre dans la catégorie noire. "On est devenus châtelains, ils nous ont mis des contreforts. Il y a de la casse, mais ça va se réparer... Il y a plus grave et plus malheureux dans la vie. Ce n'est que de la pierre, même si la maison en a un coup dans l'aile." Même si la joviale octogénaire a le verbe facile, elle avoue être parfois rattrapée par le traumatisme du 16 juin. "C'est vrai que la nuit, au moindre bruit, on décanille du pieu... Je ne sais pas pourquoi... (sourire crispé)"

Des dizaines de maisons ont été étayées par les sapeurs-pompiers à La Laigne et Cram-Chaban © Radio France - Eric Le Bihan

"On a de la chance d'avoir des secouristes comme ça en France"

Françoise reprend son sérieux lorsqu'elle pense au travail titanesque abattu par les secouristes. "A un moment, j'ai cru qu'ils allaient y laisser la peau. C'était très dur, les gars ont marné (sic). On a de la chance d'avoir des secouristes comme ça en France. Je n'en reviens pas qu'ils soient encore là". Des marques de reconnaissance, qui touchent les pompiers à pied d'œuvre jour et nuit depuis 12 jours.

Le commandant Samuel Cessac, chargé de communication du SDIS de la Charente-Maritime. "On reçoit des témoignages très très forts. On est aussi beaucoup dans l'empathie, on comprend la détresse des gens, qui constatent l'étendue des dégâts. Forcément, ces témoignages sont très touchants." Le SDIS 17 qui met à disposition une demande d'attestation d'intervention . Le dispositif des pompiers doit être allégé ce mardi soir. Une quinzaine d'entre eux vont encore rester autour du poste de commandement installé à La Laigne.