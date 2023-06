Séisme en Deux-Sèvres : "on fait l'inventaire des dégâts", explique le maire de Mauzé-sur-le-Mignon

Suite au séisme, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu et le ministre chargé de la ville OlivierKlein étaient à La Laigne et Mauzé-sur-le-Mignon le 19 juin dernier, au chevet des sinistrés.

Le séisme qui a fait trembler la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres le 17 juin 2023 a laissé des traces. Environ 5.000 bâtiments sont impactés au total. Des dégâts estimés entre 200 et 350 millions d’euros par la Caisse centrale de réassurance. Invité de France Bleu Poitou ce mercredi 28 juin, le maire de Mauzé-sur-le-Mignon revient en détail sur les dommages constatés sur sa commune.

Le cauchemar est encore loin d'être terminé à Mauzé-sur-le-Mignon même si "le calme est revenu", admet Phillipe Mauffrey. "La présence des assurances et l'action de la cellule psychologique a permis de rassurer les gens. Mais maintenant, on attend la venue des experts et l'action concrète des assurances". Sur la commune, il n'y a pas eu d'estimations pour le moment quant au montant des dégâts.

"16 immeubles classés rouge"

Proche de l'épicentre du séisme, la commune a été très touchée par les secousses, avec des centaines de maisons sinistrées. "Nous avons eu environ 580 dossiers, soit environ 150 maisons impactées", précise le maire. Parmi les bâtiments touchés, "16 immeubles sont classés rouge", en raison du risque d'effondrement. Ils font l'objet d'un arrêté de péril. "L**es particuliers ne peuvent pas entrer, même pas pour chercher leurs affaires. Certains toits sont incontrôlables. Des cheminées menacent de tomber ".

Une douzaine de personnes restent sans solution d'hébergement. Elles vont pouvoir bénéficier du plan de sauvegarde, mis en place par la ville de Niort, qui propose des places d'hébergement dans des hôtels notamment. Les habitants de la commune vont devoir prendre leur mal en patience avant d'espérer pouvoir retourner chez eux. Pour le moment, aucune date de retour n'est avancée.