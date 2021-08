Séisme en Haïti : une Berrichonne au chevet des sinistrés avec l'ONG des Pompiers de l'Urgence internationale

Plus de 2.200 personnes ont été tuées dans le séisme qui a dévasté Haïti le 14 août. Depuis, la solidarité internationale s'organise et envoie des secouristes. Charlotte Fève, une infirmière libérale de St-Florent-sur-Cher, sapeur-pompier volontaire, est sur place pour soigner les blessés.

Après le terrible séisme qui a dévasté Haïti le 14 août, la solidarité internationale s'organise. La secousse de magnitude 7,2 a ravagé le sud-ouest du pays, tuant plus de 2.200 personnes et faisant plus de 12.000 blessés. Depuis, des secouristes du monde entier se sont rendus sur place pour aider les blessés, les sinistrés.

C'est le cas de l'ONG Pompiers de l'Urgence internationale (PUI), dont fait partie Charlotte Fève, une infirmière libérale de Saint-Florent-sur-Cher, également sapeur-pompier volontaire. Après s'être rendue à Beyrouth l'été dernier pour porter secours aux victimes de l'explosion du port, elle est en mission en ce moment en Haïti.

Soigner les blessés, aider les traumatisés

Avec d'autres bénévoles de l'ONG, elle s'est envolée pour Haïti le 24 septembre, avec 170 kilos de médicaments dans leurs bagages, afin de pouvoir aider les victimes. Elle rentrera en France le 1er septembre. Son équipe est venue en renfort d'autres bénévoles arrivés quelques jours plus tôt.

"On fait les soins au dispensaire, raconte l'infirmière libérale de 40 ans. On traite énormément de plaies, des plaies infectées, nécrosées, des fractures ouvertes. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des choses dans le dos avec le séisme, qui ont des traumatismes du dos, des cervicales. Et il y a beaucoup de traumatismes".

"On a beaucoup beaucoup d'enfants, beaucoup de bébés, poursuit-elle. Ils ont peur, ça les a vraiment affolés. Il y a un petit qui a perdu sa maman et qui vient régulièrement ici, il vient passer du temps avec nous au dispensaire". Une autre équipe part à pied, à plusieurs heures de marche, avec du matériel porté par un mulet, pour soigner les victimes qui ne peuvent pas se déplacer et qui n'ont vu aucun secouristes depuis le tremblement de terre.

Les bénévoles de l'ONG Pompiers de l'urgence internationale en mission à Haïti après le séisme - DR - Charlotte Fève

Charlotte Fève et les autres bénévoles sont en mission dans le dispensaire de Dory, au sud du pays, près de l'épicentre. "Un secteur où les gens n'avait vu personne avant notre arrivée" dix jours après le séisme, raconte-t-elle.

La bénévole berrichonne décrit le paysage ravagé : les maisons dévastées, certaines qui s'effondrent encore aujourd'hui avec les répliques du tremblement de terre, les sinistrés qui dorment dehors sur des bâches ou sous des tentes de fortune. "On n'est pas insensibles, mais on verrouille et on fait de notre mieux pour apporter les meilleurs soins avec le matériel qu'on a", confie-t-elle avec pudeur.