Séisme en Turquie : "avec les équipes turques on se tombe dans les bras", raconte un pompier francilien

Une soixantaine de pompiers franciliens ont été envoyés dans la ville de Kahramanmaraş en Turquie, dès le lendemain du séisme qui a tué plus de 35.000 personnes, le 6 février dernier . Le lieutenant-colonel Stéphane Jay, spécialiste du sauvetage et déblaiement auprès du SDIS du Val d'Oise, commande toute la colonne francilienne sur place et décrit la désolation de la ville.

ⓘ Publicité

"Il y a très clairement des quartiers entiers qui sont plus qu'un tas de gravats. Nous, on a été impressionnés en arrivant en ville de l'ampleur des bâtiments effondrés c'est énorme", affirme-t-il à France Bleu Paris.

Mais dans l'horreur, une forte solidarité se dégage, envers les habitants et les équipes de secours : "Quand on finit une mission avec des équipes turques, on tombe dans les bras. Il y a une entraide et une vraie solidarité, comme c'est peut être ça qui nous marque le plus dans cette catastrophe."

Un bilan qui pourrait doubler selon l'ONU

"La population locale nous accueille, elle est forcément favorable à notre action et on a une coopération avec les équipes de recherche et de sauvetage turc qui est parfaite. On n'a même pas besoin d'un interprète ou de se parler. On se comprend. On arrive à mutualiser nos efforts et à travailler ensemble pour essayer de sauver ou pour essayer de retirer les cadavres et que la population derrière puisse récupérer les corps et enterrer les personnes de leurs familles", poursuit le lieutenant-colonel Stéphane Jay.

Le bilan du tremblement de terre ne cesse de s'alourdir et pourrait même "doubler" selon l'ONU : il s'élève ce lundi à 35.224 morts : 31.643 morts dans le sud de la Turquie, selon l'Afad, organisme public turc de gestion des catastrophes, tandis que les autorités ont dénombré 3.581 morts en Syrie.