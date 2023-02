Séisme en Turquie : "Cette solidarité nous met du baume au cœur" Utuk Ozturk, à Pau

Trois jours après le séisme survenu au sud-est de la Turquie et en Syrie, le bilan s'élève à plus de 16.000 morts. Utuk Ozturk, le président de l'association culturelle et sportive turque de Pau, se félicite de l'élan de solidarité et de la collecte lancée pour venir en aide aux sinistrés turcs.

"Cette solidarité nous met du baume au cœur"

"C'est la catastrophe, c'est dur me disent mes proches en Turquie," confie Utuk Ozturk au micro de France Bleu Béarn Bigorre. C'est très compliqué de se rendre sur les lieux du séisme car différentes villes sont atteintes, environ 30 millions de personnes."

La collecte se tient dans le quartier Ousse des Bois, au 2 rue Cassiopée. Vous pouvez apporter des vêtements d'hiver pour adultes et enfants, des couvertures, des produits d'hygiène et de la nourriture. Les locaux sont ouverts uniquement l'après-midi, à partir du samedi 11 février. Tout est envoyé aux consulats de Bordeaux et Toulouse avant d'être acheminé par la compagnie aérienne turque, gratuitement.

Ufuk Ozturk, président de l'association culturelle et sportive turque de Pau © Radio France - Marion Aquilina

"J'ai eu tellement de demandes me demandant ce qu'on pouvait faire pour aider que j'ai organisé la collecte, poursuit le président de l'association, beaucoup de personnes sont touchées et veulent aider. J'ai eu des coups de téléphone des Landes, de Mourenx, pas que de Pau. [...] Cette mobilisation cette solidarité nous met du baume au cœur et nous donne envie de continuer car tout seuls on ne peut rien faire."