Séisme en Turquie et en Syrie : comment aider depuis la France ?

Après le terrible tremblement de terre en Turquie et en Syrie, la solidarité s'organise un peu partout en France , pour venir en aide aux sinistrés, aux blessés et aux secours sur place. Comment faire pour aider près ou depuis chez vous ?

De l'argent plutôt que des plaids

Le premier geste, et parfois le plus simple : faire un don de quelques euros à une association ou une ONG. Envoyer du matériel est "logistiquement difficile" dans ces situations, explique sur France Inter Ann Avril, directrice générale d'Unicef France. Mieux vaut donc privilégier les dons d'argent.

"La priorité numéro une, c'est de fournir de l'eau potable (...) le seul moyen d'éviter qu'il y ait une deuxième catastrophe, c'est-à-dire que [les rescapés] meurent de soif ou que des maladies se propagent", argumente-t-elle. Pour y arriver, les secours organisent le rapatriement d'eau depuis "d'autres régions" avant de la "purifier à l'aide des tablettes de purification". Mais tout cela a un coût, bien identifié par l'Unicef : en moyenne, "cinq euros permettent de purifier 1.500 litres d'eau potable". Il n'y a donc pas de petit don.

Attention à qui vous faites un don

Pour éviter toute arnaque, privilégiez les organismes officiels, plutôt que les cagnottes privées dont vous ne connaissez pas l'origine. L'Unicef propose par exemple de faire un don en ligne .

La Fondation de France appelle aussi aux dons. "Nous avons besoin de la générosité des donateurs pour accompagner toutes ces personnes qui ont tout perdu", fait valoir sur franceinfo Axelle Davezac, directrice générale de la Fondation de France. Pour faire un don, "il faut vous rendre sur le site fondationdefrance.org où il y a l'onglet 'faire un don'", précise-t-elle. Ces dons serviront à "l'aide alimentaire, l'accès à l'eau potable" et "à construire des abris".

Même chose pour le Secours populaire, qui propose de faire un don en ligne ou dans l'un des 700 comités locaux à travers la France. L'association vient de débloquer 100.000 euros de son fonds d'urgence, pour apporter des "habits chauds et des produits de première nécessité", précise sur franceinfo son président Ismaïl Hassouneh, et les dons serviront notamment à continuer le travail "post-urgences" et la "reconstruction". L'association a déjà envoyé une équipe dans la région de Gaziantep, en Turquie. Une autre équipe de 25 bénévoles est aussi en route vers Alep, en Syrie.

Il est également possible de faire un don à Médecins sans frontières , qui a lancé une intervention , ainsi qu'aux Casques blancs, des secouristes volontaires qui interviennent principalement dans les zones de Syrie contrôlées par les rebelles. En effet, si l'aide humanitaire arrive jusqu'en Turquie sans trop de difficultés, "la Syrie reste une zone d'ombre d'un point de vue légal et diplomatique", observe Marc Schakal, le responsable du programme Syrie de Médecins sans Frontières. Acheminer de l'aide à partir du territoire syrien contrôlé par Damas est épineux diplomatiquement, et la quasi totalité de l'aide humanitaire arrive de Turquie par Bab al-Hawa, l'unique point de passage. Mais Bab al-Hawa a été touché par le séisme ayant frappé les deux pays, a déclaré l'ONU mardi.

L'aide dans cette zone y est d'autant plus cruciale que "la situation de la population était déjà dramatique", renchérit le professeur Raphaël Pitti, un responsable de l'ONG française Mehad , particulièrement inquiet pour la province d'Idleb. Il appelle à "rouvrir les corridors humanitaires" en Syrie.

Les associations locales

Si vous préférez faire appel à une association près de chez vous, plusieurs d'entre elles ont appelé aux dons sur France Bleu depuis lundi.