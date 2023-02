Séisme en Turquie et en Syrie : MSF Logistique à Mérignac expédie 8 tonnes de médicaments

Cinq jours après le séisme meurtrier en Turquie et en Syrie , la plateforme logistique de Médecins sans Frontières en Gironde s'apprête à expédier ce vendredi un premier chargement de 8 tonnes de médicaments à destination des zones sinistrés. Une course contre la montre est engagée par MSF Logistique à Mérignac sur son immense site de près de 13.000 m2.

"On prépare aujourd'hui des commandes pour le nord-ouest de la Syrie et pour le sud de la Turquie, explique Laurent Sury, le responsable de MSF Logistique Mérignac. Il s'agit de 40 mètres cubes. Beaucoup de kits chirurgicaux, médico chirurgicaux pour la prise en charge de trauma. On a aussi du matériel Watson qui a pour objectif d'apporter de l'eau potable".

"Nous sommes bouleversés par l'ampleur des dégâts"

Dans la "tour de contrôle" de la plateforme logistique, Gaspard est l'ordonnanceur, celui chargé de planifier les commandes. "C'est principalement des médicaments, même si hier, on a commencé à travailler sur de la logistique aussi avec des tentes, des couvertures pour mettre les gens à l'abri, des canons à chaleur également."

"On est bouleversé quand on voit l'ampleur des dégâts et les populations affectées . MSF a perdu deux de ses staffs dans le nord-ouest de la Syrie, déclare Laurent Sury. Le responsable de MSF Logistique Mérignac raconte recevoir "beaucoup de témoignages des équipes présentes sur places. Il y a beaucoup de gens qui restent encore sous les décombres."

Un chargement de 8 tonnes de médicament est sur le point d'être expédié ce vendredi depuis la plateforme logistique de Médecins sans frontière à Mérignac. © Radio France - Jules brelaz

MSF est l'une des rares organisations humanitaires présentes dans le nord-ouest de la Syrie, une zone ravagée par des années de guerre, d'épidémies de Covid et de choléra. "Avec la situation hivernale, les populations étaient déjà dans une grande précarité. Certains ont tout perdu".

"C'est dommage qu'on n'ait pas pu intervenir plus rapidement"

Plus grand pôle d'acheminement humanitaire de la planète, la plateforme logistique de Médecins sans frontières à Mérignac "organise et soutient les structures médicales, chirurgicales, elle détache du staff, des ambulances, participe à la prise en charge des blessés, et distribue le plus vite possible des couvertures et des tentes aux populations pour leur permettre de survivre dans ces conditions".

Parmi ses 130 salariés, un certain nombre ne cache pas leur amertume. Réputés pour leur réactivité face aux urgences, la plateforme n'a pas été en mesure d'expédier de l'aide humanitaire avant ce vendredi, soit cinq jours après le séisme. "C'est dommage, affirme Gaspard, on aurait pu intervenir beaucoup plus rapidement en ayant les autorisations adéquates".

"En ce qui concerne le gouvernement syrien, on a fait plusieurs propositions d'aide qui sont toujours restées sans réponse", regrette Laurent Sury, qui précise que les discussions sont toujours en cours avec le régime de Damas.