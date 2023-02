Séisme en Turquie et en Syrie : plus de 20.000 morts, un premier convoi d'aide en zones rebelles de Syrie

Quatre jours après le séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord syrien, un premier convoi d'aide humanitaire est entré ce jeudi dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie. Le bilan dans les deux pays a désormais dépassé les 20.000 morts.

L'essentiel

Le bilan est désormais de 20.451 morts, dont 17.134 en Turquie et 3.317 en Syrie

Un convoi d'aide humanitaire est entré dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie

La France a annoncé débloquer 12 millions d'euros pour la population syrienne

Les organisations humanitaires s'inquiètent de la propagation de l'épidémie de choléra

Le commissaire européen Janez Lenarcic, coordinateur de l'assistance de l'Union européenne, était jeudi à Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie

En Syrie, l'effondrement d'un barrage a inondé un village entier, celui de de Tloul

L'accès à Twitter rétabli en Turquie après des négociations

Plus de 20.000 morts

Le séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord syrien au début de la semaine a fait au moins 20.451 morts, selon les derniers bilans officiels, dont 17.134 en Turquie et 3.317 en Syrie, dépassant ainsi le séisme de 1999 qui avait fait plus de 17.000 morts dans la région d'Izmit, dans le nord-ouest de la Turquie.

Les espoirs de retrouver des survivants s'amenuisent, quatre jours après le tremblement de terre, et le bilan de cesse de s'alourdir. Les secouristes poursuivent malgré tout leurs efforts pour rechercher des rescapés dans les décombres, même si la fenêtre cruciale des 72 premières heures pour retrouver des survivants s'est refermée, la situation étant en outre aggravée par un froid glacial. Les habitants des zones sinistrées se plaignent du manque d'équipement, d'expertise et de soutien pour secourir les personnes prises au piège.

Des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans abri, en plein cœur de l'hiver. Dans la ville turque de Gaziantep (sud), les températures ont chuté jeudi à -5°C. Selon les autorités turques, quelque 6.500 bâtiments se sont effondrés et d'autres en quantité innombrable ont été endommagés. Vingt-trois millions de personnes sont "potentiellement exposées, dont environ cinq millions de personnes vulnérables", estime l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle redoute une crise sanitaire majeure qui causerait encore plus de dommages que le séisme. Les organisations humanitaires s'inquiètent particulièrement de la propagation de l'épidémie de choléra, qui a fait sa réapparition en Syrie.

L'aide internationale afflue

Réunis en sommet à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne - qui va organiser début mars une conférence des donateurs pour la Turquie et la Syrie - ont observé un moment de silence pour les victimes du séisme. Ils ont envoyé une lettre au président turc Erdogan exprimant leur "solidarité" avec le peuple et proposant d'accroître leur aide à la Turquie.

Le commissaire européen Janez Lenarcic, coordinateur de l'assistance de l'Union européenne, était ce jeudi à Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie, où il devait rencontrer des responsables turcs mais aussi les organisations humanitaires actives dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué la commission.

L'UE a envoyé de premiers secours en Turquie quelques heures après le séisme lundi. Mais elle n'a initialement offert qu'une aide minimale à la Syrie par le biais des programmes humanitaires existants, en raison des sanctions internationales en vigueur depuis le début de la guerre civile en 2011. Mercredi, Damas a officiellement sollicité l'assistance de l'UE et la Commission a demandé aux Etats membres de répondre favorablement à cette requête.

La France a annoncé qu'elle allait mettre en place une aide d'urgence à la population syrienne à hauteur de 12 millions d'euros. De son côté, Londres a annoncé jeudi une aide financière supplémentaire d'au moins 3,4 millions d'euros, soit un montant total de près de 4.3 millions d'euros alloués aux Casques Blancs, les secouristes opérant en zone rebelle.

Premier convoi dans les zones rebelles de Syrie

Un premier convoi d'aide humanitaire est entré dans les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie ce jeudi, quatre jours après la catastrophe. Un correspondant de l'AFP a vu six camions entrer en territoire syrien depuis la Turquie par le poste-frontière de Bab al-Hawa, unique point de passage actuellement garanti par l'ONU. L'Organisation internationale pour les Migrations (OIM) a indiqué dans un communiqué que ce convoi, transportant couvertures, matelas, tentes, matériel de secours et lampes solaires, devrait couvrir les besoins d'au moins 5.000 personnes.

De son côté, la Turquie a annoncé s'employer à ouvrir deux autres passages frontaliers avec la Syrie pour permettre d'acheminer l'aide.

A Tloul, un village du nord-ouest de la Syrie, les habitants ont dû fuir après qu'un barrage en terre s'est effondré sous les secousses du séisme. "Notre situation est dramatique. Regardez l'eau qui nous entoure", a déclaré Louan Hussein Hamadé, un des rares habitants à être resté dans le village sinistré, tout comme les champs environnants.

L'accès à Twitter rétabli en Turquie

L'accès à Twitter en Turquie a été rétabli, a indiqué l'observatoire Netblocks, à la suite de discussions entre le réseau social et les autorités turques. L'accès à Twitter a été restreint mercredi, suscitant des critiques de la part de figures de l'opposition politique, d'universitaires et de militant.

Le vice-ministre turc des Transports et des Infrastructures, Omer Fatih Sayan, a déclaré avoir rappelé à la direction de Twitter ses responsabilités et lui avoir fait part de ses attentes en matière de coopération dans la lutte contre la désinformation.

Les critiques à l'égard du président Recep Tayyip Erdogan se sont multipliées, l'opposition politique et les habitants de la zone sinistrée accusant le gouvernement d'avoir fourni des secours tardifs et inadéquats. Le président turc, en visite dans les zones sinistrées, a esquissé mercredi un mea culpa face à la montée des critiques: "Bien sûr qu'il y a des lacunes, il est impossible d'être préparé à un désastre pareil".