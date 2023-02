Séisme en Turquie et Syrie : "Beaucoup d'enfants dégagés des décombres", confie un pompier breton

France Bleu Breizh Izel : Vous êtes toujours à Antioche, en Turquie ?

Benjamin Le Goff : Oui, c’est une grosse ville. Je crois que c'est 300.000 habitants. Il serait difficile d'évaluer le niveau de destruction, mais c'est énorme. Beaucoup d'immeubles, de plusieurs niveaux. Vraiment beaucoup d'immeubles. Il y a des chantiers qui sont gigantesques. Avec de nombreuses victimes et disparus. Avec des bâtiments à terre qui sont vraiment très dégradés et dangereux pour les équipes. On subit des répliques tous les jours. Les conditions de travail sont dantesques et gigantesques. Je n'ai jamais connu un tremblement de terre avec un impact pareil. Dans une grande ville aussi importante, c'est inimaginable. Ici, c'est comme s'il y avait eu la guerre. Il n'y a pas de quartiers épargnés, il n'y a pas de zones épargnées.

Vous cherchez encore des survivants?

Bien sûr qu'on cherche encore des survivants. Et c'est le message que j'aimerais passer. On n'a pas le droit de d'enlever de l'espoir aux familles. Et grâce au travail de toutes les équipes de sauveteurs en Turquie - il y a quelques jours, il y avait plus de 4.000 sauveteurs étrangers sur place - tous les jours, je dis bien tous les jours, depuis notre arrivée des équipes trouvent des survivants malgré les conditions climatiques. Puisque la nuit, les températures peuvent varier entre 5 et -5°C suivant les régions. Mais malgré ça, on trouve beaucoup de survivants. Les équipes, trouvent beaucoup de survivants.

Nous, malheureusement, on n'a trouvé que des personnes décédées. On fait énormément de levées de doute. Souvent, ça se passe la nuit. Donc on est fatigués et les chiens sont complètement claqués. Mais il y a encore tellement de travail à faire. De structures de bâtiments qui n'ont pas été reconnues. Et, en parallèle, les travaux de démolition commencent. Et là aussi, tous les jours, il y a des survivants qui sont trouvés sur des bâtiments quand le tractopelle intervient. On peut imaginer que sur ces bâtiments-là, il n'y a jamais eu de chiens qui sont passés. Il n'y a jamais eu de technique d’écoute mise en place et de scanner de recherche.

Vous semblez désolé ?

Complètement. Parce que tout ce qu'on apprend sur les fondamentaux du travail en sauvetage déblaiement, on l’apprend sur une structure, un pâté de maisons. Mais là, on est sur une région qui est aussi grande que la Bretagne avec 70 %, 80 % des structures qui ont été endommagées, des immeubles énormes de 15 ou 20 étages se sont effondrés. Les deux tremblements de terre n'ont pas laissé de chance à la Turquie. Il y a eu un premier tremblement de terre, où il y a eu des mouvements latéraux des bâtiments. Le deuxième tremblement de terre, les mouvements sont venus du sol. Des oscillations comme une vague. Et ça a été encore plus destructeur.

Et justement, comment est-ce que vous travaillez ? Vous parliez tout à l'heure de la collaboration avec les équipes des autres pays. Comment est ce que ça se passe?

C'est extrêmement difficile de coordonner tout ça. Sachez que ici, il n'y a pas d'électricité. Internet a été rétabli il n'y a pas longtemps. Donc c'est compliqué d'avoir des points réels de la situation dans notre camp. Nous avons été accueillis par les sapeurs pompiers qui sont venus d'Ankara. Parfois, on travaille avec eux, souvent la nuit. Et la journée, ils mettent à disposition leurs véhicules pour nous emmener sur des sites. Des chantiers qui ont été identifiés. Les relations avec les autres sauveteurs sont très bonnes. Et l’organisation, ils font ce qu'ils peuvent. Si on vivait la même chose en France, je pense qu'on serait pas plus forts.

La fatigue se fait sentir ?

Un soir, on avait fini de bonne heure. C'est à dire qu'on devait rentrer sur le camp aux alentours de 20h. Et vers minuit, on a été mis en pré-alerte pour une présence thermique. Alors on a demandé à notre coordinatrice de s'assurer des informations parce que souvent, les informations sont mal recoupées. Et au final, cette présence thermique avait déjà été traité la veille. Il s'agissait d'oiseaux qui étaient piégés. Deux heures après, autre appel. Et là, on part. Il y a eu une tendance thermique identifiée sur deux points dans un immeuble effondré avec toutes les conditions d'avoir des poches de survie. On met en place notre dispositif. On fait de la découpe. On engage les chiens dans les tunnels. On scanne avec la caméra. Et tout ça, ça prend trois heures. Puis vous rentrez, vous nettoyez le matériel et il est 6h. À 9h30, on vient vous chercher et vous repartez sur un autre chantier...

Donc oui, on est fatigués. Mais les gens qui vivent dans la rue, ils sont installés sur des matelas ou des chaises avec des feux de camp pour se réchauffer. Eux aussi ils sont fatigués. Nous, on est là pour les aider. C'est intense. Mais c'est comme ça. C'est la course, la course pour sauver des vies. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dégagés des décombres. J'ai rarement vu autant de jouets, de vêtements, de présence d'enfants dans les habitations. C'est vraiment un drame.

Est-ce que vous avez un message en particulier à faire passer ?

On est une équipe de bénévoles. Il y a énormément de secouristes bénévoles qui viennent de partout. Les gens qui prennent leurs congés pour faire ça. Et on a tous besoin d'un soutien, fort et financier pour pouvoir maintenir nos capacités opérationnelles. Et surtout les améliorer. Aujourd'hui, pour être encore plus performants, nous aimerions pouvoir acquérir un scanner de recherche. C'est un investissement de 40.000 euros.

Mais avec ce type d'appareil, en 30 minutes, on a checké l'ensemble de la maison. Et on peut passer à autre chose. Et l'avantage, c'est qu'avec ce type d'appareil, vous trouvez les vivants. Les équipes sont là pour le percement, la découpe et vous, vous passez tout de suite sur un autre chantier. J'ai eu l'occasion de rencontrer des Marseillais qui ont lancé une cagnotte et qui se sont fait financer ce scanner. Leur équipe a trouvé plusieurs personnes vivantes par jour. Ils ne travaillait pas dans les décombres, ils faisait juste la détection. C'était pratiquement au mètre près avec une fiabilité extraordinaire.

Aujourd'hui, si nous étions équipés de ce matériel, on pourrait couvrir plus de secteurs, être plus efficaces et au bout de tout ça, sauver des gens. Parce que je vous parle des gens, mais ce sont surtout des enfants.

Vous pouvez retrouver l'adresse pour envoyer vos dons sur le site de l'association PICA .