Séisme en Turquie et Syrie : un centre de collecte à Sète expédie des conteneurs de dons aux sinistrés

La solidarité s'organise dans l'Hérault, une semaine après les séismes meurtriers en Turquie et en Syrie qui ont fait plus de 33.000 morts selon un dernier bilan ce dimanche 12 février 2023 . À Sète, des milliers de colis de dons arrivent de partout en France dans un entrepôt prêté par le port Sud de France, pour être expédiés par bateau, direction le port de Yalova en Turquie.

C'est une véritable chaîne logistique humanitaire qui s'est organisée dans ce centre de collecte improvisé. Tous les cartons arrivent pour y être triés, empaqueter et expédiés. "On a surtout des couches et des poudres de lait pour les bébés, des vêtements d'hiver, des produits d'hygiène, des tentes pour ceux qui n'ont plus de maison, des sacs de couchage, de l'alimentaire, du matériel de premier secours", énumère Vanessa. Cette Sétoise d'origine turque travaille sur le port. C'est elle qui a lancé l'appel au don.

Dix conteneurs déjà partis vers la Turquie

"Quand je vois les colis, ça me touche tellement. Au début, on pensait envoyer quatre conteneurs maximum, mais on va en envoyer au mois quinze en Turquie. C'est vraiment bien", se réjouit Atakan. Ce jeune homme turc travaille aussi sur le port. Dix conteneurs sont déjà partis, et d'autres doivent partir au compte-gouttes toute la semaine.

"Malgré le fait d'être loin et de ne pas pouvoir les aider sur place, on se dit qu'au moins on a essayé de faire quelque chose pour les sinistrés ici. On a essayé de faire du mieux qu'on pouvait", confie Ebru, une bénévole franco-turque installée à Frontignan.

Où donner dans l'Hérault ?

Ce qui manque actuellement, ce sont les produits logistiques, comme des WC mobiles, du chauffage, des tentes, des matelas, ou des sacs de couchage. Pour les dons, la ville de Sète a ouvert un centre de collecte à la caserne Vauban, boulevard de Verdun du lundi 13 février au samedi 18 février de 10 heures à 18 heures, puis les lundis 20 février, mercredi 22 février et samedi 25 février. La ville de Montpellier ouvre elle aussi un point de collecte ce lundi 13 février à la Maison des relations internationales, et le CHU se mobilise pour collecter du matériel médical. Enfin, à Béziers, vous pouvez déposer vos dons au centre culturel turc, 11 rue du docteur Flemming.