Séisme en Turquie : la collecte de l'Association d'Entraine Franco-Turque de Reims a "très bien fonctionné"

D'heure en heure, le bilan s'alourdit en Turquie et en Syrie. Selon les annonces faites par les autorités ce jeudi matin, le séisme de lundi a fait au moins 16 000 morts. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des rescapés, dans un froid glacial. Et un peu partout, la solidarité s'organise. C'est le cas à Reims, où l'Association d'Entraide Franco-Turque a organisé une grande collecte, jusqu'à ce mercredi soir.

"La collecte a très bien fonctionné, salue son vice-président. Nous avons collecté plus de 10m3 de produits, des couvertures, des vêtements chauds, des couches, des serviettes hygiéniques, des bottes". Et Israfil Polat a été particulièrement touché par deux dons. "Un enfant nous a déposé sa tirelire. Un autre est venu avec cinq billets de 20€, qui devait lui servir à acheter un portable, mais il a préféré les donner aux enfants turcs."

Des familles toujours sans nouvelles de leurs proches

"On est très émus depuis lundi", confie le vice-président de l'Association d'Entraide Franco-Turque de Reims*. "On se sent impuissants.*" D'autant que certaines familles ont perdu des proches, d'autres sont sans nouvelles. Alors l'association leur apporte un soutien psychologique, via une assistante sociale. Et continue d'essayer d'aider depuis la Marne.

L'association a désormais besoin de cartons de scotch et de film plastique pour emballer ses palettes, qui doivent partir ce week-end pour la Turquie. Israfil Polat appelle également aux dons financiers, qui peuvent se faire vi a les liens postés sur la page Facebook de l'association, au par chèque, espèce ou virement, au sein de son local, situé au 74 rue de la Maison Blanche, à Reims.