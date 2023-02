Séisme en Turquie : Le Grand Belfort organise la collecte de dons matériels et financiers

Le Grand Belfort organise dès ce lundi la collecte d'aide matérielle et financière à destination de la Turquie et de la Syrie, une semaine après le violent séisme qui a touché les deux pays. Des salles sont ouvertes pour recueillir du matériel en mairie de Belfort et Valdoie.