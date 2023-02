Séisme en Turquie : les humanitaires drômois sauvent un jeune de 20 ans enseveli sous les décombres

Un peu d'espoir dans le chaos. Partis pour établir un camp médical, les membres de l'équipe humanitaire montée par l'association drômoise AAIP et de Pompiers Missions Humanitaires basée dans le Calvados ont sauvé un jeune Turc de 20 ans, enseveli depuis 4 jours sous les décombres. Le séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord syrien lundi matin a fait plus de 20.000 mort, selon un bilan encore provisoire.

Les neuf membres de l'équipe sont arrivés ce jeudi matin en Turquie, à Antioche. Claude Lett, le président d'AAIP raconte : "ils étaient en train d'installer un camp médical quand on est venu les chercher pour leur dire qu'on entendait des cris sous des décombres. Il leur a fallu plus de 5 heures pour dégager un jeune de 20 ans, resté plus de 80 heures enseveli." La victime est saine et sauve. Les humanitaires craignaient particulièrement pour sa jambe, coincée sous une dalle. Mais un petit espace vide miraculeusement formé par les débris sous la dalle lui permet de s'en sortir avec seulement des égratignures.

"Au milieu de ces dégâts énormes, c'est vraiment l'espoir"

"Je pense qu'on peut encore trouver des gens pendant quelques jours" estime Claude Lett. Les membres de l'équipe lui remontent régulièrement des informations du terrain, où les conditions sont terribles, renforcées par un froid glacial. "Sur place, c'est le chaos. Pas d'eau, pas d'électricité. Avec nos partenaires de Pompiers Missions Humanitaires basée à Caen, nous avons amené une unité de potabilisation pour filtrer l'eau et la rendre potable pour la population et l'équipe" relate le président d'AAIP.

L'association drômoise maintient sa cagnotte en ligne et son appel aux dons . L'objectif est d'envoyer sur place un deuxième groupe de quatorze humanitaires.