Séisme en Turquie : "on a beau être dur il y a des images qui reviennent" admet un pompier d'Indre-et-Loire

Les opérations de secours se poursuivent, en Turquie et en Syrie, deux semaines après le séisme qui a fait plus de 40.000 morts et des milliers de blessés. Pompier professionnel à Amboise et pompier volontaire à Manthelan, Aurélien Berger, 45 ans, était déjà intervenu après des catastrophes naturelles en Haïti, en Equateur et à Madagascar, entre autre. Il s'est confié à Boris Compain à son retour de Turquie.

ⓘ Publicité

France Bleu Touraine : très concrètement, qu'est-ce que vous avez fait en Turquie ?

Aurélien Berger : dès qu'on est arrivé, une première équipe est restée sur la base afin de monter notre camp, des tentes, avec une température à -15°. La deuxième équipe est partie directement en recherche sur un chantier. Dès qu'on arrive sur zone, on est fortement sollicité parce que la population s'aperçoit qu'on a des chiens et les chiens, c'est quelque chose de rarissime dans ce genre de catastrophe. On a vite détecté une présence et on est intervenu même si on était en totale insécurité. On est monté jusqu'à ce qui correspondait au huitième étage d'un bâtiment qui était incliné. J'ai juste vu une main qui dépassait entre deux plaques de béton et cette main bougeait. Une infirmière de chez nous a perfusé la victime et après deux ou trois heures de déblaiement avec le moins de vibration possible, on a réussi à dégager cette fillette de onze ans qui s'appelle Tania. Donc, dès notre arrivée, on a eu cette satisfaction de pouvoir sortir une victime vivante. Peu après, notre seconde équipe a sorti une deuxième victime vivante des décombres.

loading

F.B.T : qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments là ?

A.B : on ressent une grande satisfaction et un soulagement. Mais il faut rester humble, ce ne sont que deux personnes parmi tant d'autres. On a beau être des durs, des costauds, malgré tout, il y a encore des images qui nous viennent et on est tout de suite rappelé à l'ordre.

F.B.T : par exemple ?

A.B : généralement, on ne s'occupe que des personnes vivantes mais une fois on a été sollicité pour sortir une personne qui était décédée. Un homme, dont on voyait une partie du corps. La famille était sur place car il faut savoir que tant que les corps ne sont pas dégagés, la famille reste autour, dehors. Cette fois, on leur a promis d'agir parce qu'en touchant le haut de ce corps, on s'est aperçu qu'il y avait un bébé de dix mois dans ses bras. C'était un papa et son enfant, qu'il avait voulu protéger. C'était plus fort que nous, il fallait absolument qu'on rende ce corps à sa famille et on a réussi. Quand on l'a fait, on a été applaudi mais il y avait aussi la famille qui était en pleurs.

F.B.T : vous êtes encore ému en racontant ça. Comment tient-on le coup quand on est, pendant des jours, cerné par la mort ?

A.B : On tient le coup parce qu'on a cette équipe. Moi, j'avais la responsabilité d être officier sécurité sur cette intervention. J'ai eu la confiance de mes collègues et j'ai eu confiance en mes collègues. Je savais que s'il m'arrivait quelque chose, mes collègues ne m'auraient pas laissé là et seraient venus me chercher. Je ne dis pas qu'on est des héros, mais malgré tout, on se sent très soudé.

F.B.T : dans cette équipe, il y a aussi trois chiens. Ce sont des membres de l'équipe à part entière ?

A.B : oui, Pyrrhus, Malo et Olympe sont nos yeux et notre flair, en quelque sorte. Dès la première recherche, Malo a été blessé parce qu'il y avait des tiges filetées qui sortaient. Notre infirmière travaillait sur les humains mais elle a su également soigner Malo. Ces chiens ressentent notre tristesse. Mais je revois aussi cette image quand on a été applaudi : le chien s'est mis à aboyer parce qu'il prenait aussi les applaudissements pour lui. Et sincèrement, il les mérite.

Des pompiers soignent un des chiens de l'équipe, blessé par des débris dans les décombres - ©Pompiers de l'Urgence Internationale

F.B.T : comme tous les autres membres de cette équipe, vous êtes partis là-bas tout à fait bénévolement, sur des vacances.

A.B : oui. Je suis pompier de métier à Amboise et pompier volontaire à Manthelan. Dès l'alerte, à 7H30 le lundi matin, le chef de centre d'Amboise m'a permis de me libérer de mes fonctions et j'ai pu m'arranger pour faire déplacer mes gardes et toutes mes astreintes en tant que volontaire. Je remercie d'ailleurs mes collègues d'avoir joué le jeu et de m'avoir facilité ce départ. Chaque fois, c'est une chaîne humaine qui se met en route et dont ma famille fait partie. En tant que vice-président de l'O.N.G Pompiers de l'Urgence Internationale, je tiens à remercier les 36 agents qui ont réussi à se rendre disponibles pour cette intervention. Je peux vous promettre que les gens, là-bas, en avaient vraiment besoin.