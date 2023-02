Séisme en Turquie : plus de 25.000 euros récoltés en Dordogne pour aider les sinistrés

Après le séisme en Turquie et en Syrie qui a fait plus de 35.000 morts, l'association solidarité turcs de Terrasson-Lavilledieu en Dordogne a lancé un appel aux dons, qui a porté ses fruits : "On remercie la population terrassonnaise et des environs", dit Kadir Ohran, son président. L'association a récolté depuis son appel mercredi dernier quelque 25.000 euros de dons financiers et plus de 20 mètres cubes de matériel qui représente plus d'une tonne.

L'association arrête le recueil de dons matériel, car elle a très peu de place pour les acheminer jusqu'en Turquie : "Tous les avions cargo de Turkish Airlines sont déjà mobilisés là-bas, et il n'y a qu'une liaison entre Bordeaux et Istanbul ce qui laisse très peu de place", explique l'associatif.

Un convoi par camion et par avion

Le transport d'une partie des dons partira ce mardi 14 février en convoi de poids lourds vers la Turquie depuis Bordeaux, et une partie a été acheminée en avion directement. Les dons financiers ne sont pas terminés , Kadir Ohran dit avoir plusieurs promesses de dons de la part d'entreprises et de mairies du département. Des kermesses et des ventes de gâteaux seront aussi organisées pour continuer à récolter des fonds.

Plusieurs familles de la commune ont été touchées par la catastrophe, il y aurait au moins trois morts parmi les proches de familles Terrassonnaises.