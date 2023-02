Séisme en Turquie : une association de Dordogne lance un appel aux dons

L'aide s'organise en France et en Dordogne après le séisme lundi qui a provoqué la mort de plus de 11.200 personnes en Turquie et en Syrie, selon un bilan toujours provisoire. À Terrasson-Lavilledieu, où vivent de nombreux Turcs, beaucoup ont de la famille dans la région touchée. Si certains ont réussi à avoir des nouvelles de leurs proches après plusieurs jours d'attente, d'autres en revanche ont perdu des proches.

Une collecte en ligne et une collecte sur place

L'association Solidarité des Turcs de Terrasson a lancé ce mardi une collecte en ligne et récupère également des dons sur place, dans son local situé dans le quartier de la Borie-Basse. "On a beaucoup de demandes et d'appels" explique le président de l'association, Kadir Orhan qui donne une liste des besoins "on récupère des vêtements d'hiver, des sacs de couchages, des batteries et des lampes, car en Turquie, il fait très froid et il neige [...] on récupère aussi des chèques et des virements pour aider à acheter des vêtements sur place".

Les dons acheminés gratuitement par Turkish Airlines

Le local de l'association dans le quartier de la Borie-Basse sera ouvert tous les jours à partir de ce vendredi entre 14h et 18h et même ce samedi entre 14h et 18 heures et ce dimanche entre 10 heures et 16 heures pour recueillir les dons "qui seront acheminés gratuitement par la compagnie aérienne Turkish Airlines" détaille Kadir Orhan "nous sommes en lien avec Bordeaux, Toulouse et le consulat pour le transfert".

Une collecte sera également organisée à la mosquée turque de Terrasson à l'issue de la prière ce vendredi soir.