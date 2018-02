Un séisme de magnitude 4,6 sur l'échelle de Richter a été ressenti en Vendée et dans les Deux-Sèvres dans la nuit de dimanche à lundi, sans faire de dégâts ni de blessés. Le séisme est survenu à 4H08, à 10 km de profondeur et à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Fontenay-le-Comte, à la limite entre la Vendée et les Deux-Sèvres. Ce séisme aurait été ressenti par quelques tourangeaux à en croire les quelques messages laissés sur les réseaux sociaux.

Des témoignages sur les réseaux sociaux - Capture Facebook - Tu es de Tours si

On ne pouvait pas être réveillé par cette secousse. Le Bureau Central Sismologique Français

Selon le Bureau Central Sismologique Français, situé à Strasbourg, ce ressenti n'est pas impossible, mais il ne peut pas réveiller une personne. Il s'agit d'un bruit de l'ordre d'un petit craquement si on habite par exemple dans une maison à ossature bois. Pour ressentir cette secousse en Touraine, il fallait être réveillé. D'ailleurs la carte de perception du Bureau Central Sismologique Français (384 témoignages) montre qu'il n'y a eu que deux témoignages dans l'agglomération de Tours, des témoignages classés dans la rubrique "inquiet".

Carte de réaction à la secousse - Bureau Sismologique Français

Le dernier séisme en Touraine remonte au 2 Mai 2016. Un séisme d'une magnitude de 4,2 avait été ressenti à 20 kms au sud-est de Chinon.