Séisme, incendie, inondation, tsunami : 2 jours pour apprendre à réagir à Nice

Illustration - Il faut penser qu'un jour on devra peut-être tout quitter précipitamment à cause d'une crise majeure dans les Alpes-Maritimes

Important et gratuit : on doit se prémunir contre les principaux risques majeurs auxquels nous sommes exposés : les inondations, les séismes, les feux de forêt, les phénomènes météorologiques, les tsunamis. Ainsi, pendant deux journées en allant au Parc Phoenix à Nice, on va pouvoir se préparer a affronter des situations qui nous mettent en péril mais qui sont hautement susceptibles d'arriver.

ⓘ Publicité

Au programme : des animations ludiques et immersives pour tester votre sang-froid face aux catastrophes naturelles. Vous pourrez expérimenter un simulateur de séisme, un simulateur de fumée, une maquette d’immeuble écroulé, un casque de réalité virtuelle, et même une voiture immergée ! Vous apprendrez aussi à prévenir et à gérer les risques grâce aux stands d’information des experts et des professionnels de la sécurité.

Vous pourrez aussi assister à des conférences scientifiques passionnantes sur le risque de tsunami en Méditerranée, le risque inondation sur la Métropole Nice Côte d’Azur, le changement climatique et les épisodes caniculaires, et le risque sismique. Ou encore regarder un film sur le risque de tsunami, suivi d’un quizz ludique avec le SDIS 06.

France Bleu Azur sera en direct de l'événement entre 11 et 12h samedi 16 septembre.

Samedi 16 septembre

Le programme des conférences scientifiques

10h : Le risque de tsunami en Méditerranée

Par Frédéric Leone, Professeur des Universités et Directeur du laboratoire de géographie et d’aménagement à Montpellier

11h20 : Le risque inondation en Métropole Nice Côte d’Azur

Par Ronan Marie, Ingénieur service hydrométéo et système d’alerte au sein de la Métropole Nice Côte d’Azur

14h : Changement climatique et épisodes caniculaires

Par Nicolas Viaux, Enseignant chercheur à l’Université Côte d’Azur, géographe climatologue spécialisé dans le changement climatique et la pollution atmosphérique à l’échelle locale

15h20 : Le risque sismique en Métropole Nice Côte d’Azur

Par Edmond Mari, Docteur en géologie et Président du Cyprès

Dimanche 17 septembre

Projection d'un film sur les mégaséismes et les tsunamis, suivi d'un quizz

Séance à 11h et 14h.

Projection du film suivi d’un débat animé par Corinne Nicolas-Cabane, Ingénieure CNRS au laboratoire Géoazur, Université Côte d’Azur.

Quizz ludique sur les risques majeurs avec le SDIS 06.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9 à 17h, entrée gratuite au Parc Phoenix à Nice

Plus d'infos