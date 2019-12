Séisme : les sinistrés du 11 novembre s'organisent en collectif

Le Teil, France

La plupart des membres du bureau veulent poursuivre la solidarité qui existe au Teil depuis le tremblement de terre.

Il y a des gens qui sont complètement perdus explique Vincent Manso, trésorier adjoint du collectif.

L'objectif de ce collectif c'est de récupérer les infos nécessaires dans cette situation inédite auprès des compagnies d'assurance ou des organismes bancaires. Il s'agit aussi de parler d'une seule voix et d'avoir un certain poids face aux institutions, de pouvoir peser. Les problèmes ne vont pas manquer de surgir.

Les membres du bureau expliquent que déjà les experts sont très difficiles à joindre débordés par l'ampleur du travail. Tous les experts qui interviennent ne sont pas forcément des experts en bâtiment. Peut-on contester leur expertises ? Comment ? Il est évident que plus le temps va passer, plus les questions seront nombreuses et plus les victimes auront besoin d'être accompagnées. Le collectif devrait annoncer prochainement une réunion publique.