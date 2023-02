Séisme Turquie/Syrie : la communauté turque s'organise à Limoges pour récolter des dons

Cela fait une semaine que le séisme de magnitude 7,8 a frappé la Syrie et la Turquie. Le bilan dépasse désormais les 30 000 morts, et pourrait même doubler selon l'ONU. Sur place, l'aide internationale s'organise pour venir en aide aux populations, comme les Pompiers de l'urgence internationale, basés à Limoges . En France aussi, la communauté turque veut aider. Depuis Limoges, l'association culturelle turque s'occupe de récolter des dons.

ⓘ Publicité

"Tout ce qu'on peut faire, c'est faire des dons"

Ayhan Ates, le président de l'association, et ses camarades ont les yeux rivés sur la télévision qui diffuse la chaîne publique turque. C'est le moyen pour eux de se tenir au courant de la situation sur place et donc d'agir. "Il y a des fois, on est obligé d'éteindre la télévision. À force de réfléchir, on pleure. Tout ce qu'on peut faire ici, c'est faire des dons chaque jour" confie l'homme avec émotion.

La demande de dons est plus forte chaque jour. Une coordination s'est mise en place entre les associations et les institutions dans la région. "Sur WhatsApp, on a un groupe des présidents des associations de régions, de Bordeaux, de Nouvelle-Aquitaine, qui est faite par le consulat. On écoute, on regarde ce qu'on peut faire" présente Ayhan Ates.

43 000 euros de dons

Pour l'instant, à cause de l'urgence, l'association a décidé que les dons ne seraient que financiers. Dans son bureau, au dernier étage, depuis une semaine, le président tient précieusement un livre de comptes, sur lequel il est écrit "Séisme". "Tous les noms sont marqués. Tout le monde vient nous donner : des Maghrébins, des Français... On met tous les deux ou trois jours à la banque" dit-il avec optimisme. L'association a déjà récolté 43 000 euros de dons.

Les familles turques étaient également sur les marchés de Limoges ce week-end et ont vendu 3 000 euros de pâtisseries turques, qui seront envoyés en Turquie.

Pour les dons, la permanence de l'association est ouverte tous les jours, du midi jusqu'au soir, au 6 rue du petit Theil à Limoges, dans le quartier de Beaubreuil.