Séisme : une cagnotte pour les églises endommagées en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres

En Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres, plusieurs églises ont fermé leur porte au public depuis le séisme du vendredi 16 juin. Les murs porteurs, les vitraux, les tribunes, parfois même les charpentes ont été endommagés par les fortes secousses, rendant ces lieux qui témoignent de l'histoire impraticables. Pour venir en aide aux petites municipalités qui ont parfois du mal à réunir les moyens nécessaires aux travaux, la Fondation du Patrimoine a décidé d'ouvrir une cagnotte en ligne, "pour sécuriser 'une église on est sur une moyenne de 150.000 euros, ce ne sont pas toutes les mairies qui peuvent se le permettre", explique Isabelle Perrin, déléguée territoriale de la Fondation du Patrimoine.

Les portes de l'église ont été endommagées par les fortes secousses du séisme - Sylvain Augeraud

Une question de temps

Aux yeux de la déléguée territoriale, la cagnotte a été ouverte dans l'urgence, "on ne pouvait pas perdre une seconde de plus, si on laisse ces églises comme ça, avec le temps, elles vont finir par s'écrouler". Une question de temps mais de climat aussi, Sylvain Augeraud, maire du Gué d'Alleré l'a remarqué, "entre la fraîcheur de la nuit, et la chaleur du jour, les fissures n'arrêtent pas de bouger et ça se voit". L'église de sa commune a été classée en zone rouge par les pompiers de la Charente-Maritime, "les vitraux ont tous bougé, on a des fissures qui se sont transformées en lézardes, on voit que ça a été jointé à l'époque mais toutes les jointures ont sauté", explique Sylvain Augeraud.

Quand la terre a tremblé, les habitants du village étaient réunis aux pieds de l'église pour la fête de l'école. Depuis, le maire a du mal à accepter de la voir si seule. "C'est un endroit de réunion on a une place juste à côté où on fait toutes les fêtes de l'école, les bals dansants, plein d'habitants s'y sont mariés, on a aussi eu des enterrements", raconte-t-il. Quand la Fondation du Patrimoine l'a contacté pour lui dire que l'église du Gué d'Alleré allait recevoir une dotation, il a de suite été soulagé, "sans ça, je ne sais pas comment on aurait fait, c'est notre bouée de sauvetage cette cagnotte. Ce sont des travaux qui nécessitent une ingénierie forte et de lourds moyens, on a ni les moyens, ni les compétences", avoue Sylvain Augeraud.

Déjà plus d'un mois que le père Alphonse ne peut plus officier dans les églises touchées par le séisme et que les paroissiens lui confient leurs inquiétudes : "Les personnes âgées se demandent si elles pourront être enterrées ici, elles sont nées ici et se sont mariées dans cette église, explique-t-il. Cela représente beaucoup pour les habitants de La Laigne et des alentours."

Entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres, une dizaine d'églises pourront être rénovées grâce à cette cagnotte : Saint-Pierre de Cram-Chaban, Notre-Dame de Courçon, Saint-Gérard de La Laigne, Saint-Pierre de La Ronde, La Transfiguration à Saint-Sauveur-d’Aunis, Saint-André du Gué-d’Alleré et Saint-Ouen de Saint-Ouen-d’Aunis ; dans les Deux-Sèvres, Saint-Cyr d’Arçais, Saint-Pierre de Mauzé-sur-le-Mignon et Saint-Hilaire de Saint-Hilaire-la-Palud. Retrouvez le lien de la cagnotte ici .